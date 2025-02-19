В Ярославской области почти на час задерживаются поезда: причина

В Ярославской области задерживаются два поезда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 19 февраля в Ярославской области задержали два популярных поезда. Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании.

— По техническим причинам 19 февраля задерживаются пригородные поезда. Ожидаемое время задержки от 30 до 60 минут, мы принимаем все меры по восстановлению движения. Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, — указали в компании.

В пути встали рыбинские пригородные поезда:

№ 6583 Рыбинск — Пищалкино, отправлением в 08:47 и прибытием в 10:52;

№ 6584 Пищалкино — Рыбинск, отправлением в 11:20 и прибытием в 13:08.

— Пригородный поезд № 6583 отправился в 9:45 с задержкой 58 минут, — добавили в компании.