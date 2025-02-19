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В Ярославской области почти на час задерживаются поезда: причина

Об этом предупредили железнодорожники

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В Ярославской области задерживаются два поезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области задерживаются два поезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области задерживаются два поезда

Источник:

Утром 19 февраля в Ярославской области задержали два популярных поезда. Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании.

— По техническим причинам 19 февраля задерживаются пригородные поезда. Ожидаемое время задержки от 30 до 60 минут, мы принимаем все меры по восстановлению движения. Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, — указали в компании.

В пути встали рыбинские пригородные поезда:

  • № 6583 Рыбинск — Пищалкино, отправлением в 08:47 и прибытием в 10:52;

  • № 6584 Пищалкино — Рыбинск, отправлением в 11:20 и прибытием в 13:08.

— Пригородный поезд № 6583 отправился в 9:45 с задержкой 58 минут, — добавили в компании.

Подробную информацию о расписании поездов можно узнать на сайте компании-перевозчика sevppk.ru, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).

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