«Кто был далеко, станет еще дальше!» Эксперты — о том, как сильно ударит по России рост цен на авиабилеты

До дальних регионов — тысячи километров Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» в этом году прогнозирует повышение цен на авиабилеты на уровне инфляции. Об этом заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. По его словам, в условиях экономической нестабильности компания намерена оптимизировать свои расходы и повысить эффективность, чтобы избежать резкого увеличения цен на билеты.

Кстати, с сентября 2025 года российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» и S7, должны будут внедрить новую политику формирования максимальных тарифов на авиабилеты. Ожидается, что около 60% всех билетов будут продаваться по ценам ниже максимально возможного уровня, в то время как максимальный тариф будет применяться лишь к 2,5% всех продаж.

ФАС уже согласовала коммерческие политики обеих авиакомпаний: они обязаны расширять льготные программы для определенных категорий граждан, что должно повысить доступность авиаперевозок для широкой аудитории. Но будут ли они доступны?

Не будут работать себе в убыток

— Авиакомпании не могут работать в убыток, когда всё вокруг дорожает. Если у нас продукты дорожают на уровень инфляции, коммунальные услуги дорожают, транспорт дорожает городской, то почему услуги авиации не должны подорожать? — рассуждает в беседе с MSK1.RU главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. — Аэропортовые сборы каждый год индексируются тоже на уровень инфляции, причем государством. Так что надо предъявлять претензии не авиакомпаниям, не хлебозаводам и не коммунальным службам, а, наверное, государству. Государство должно снизить инфляцию до таких уровней, которые нам будут устраивать, ну и мы не будем роптать.

— Но реально удастся ли удержать стоимость авиабилетов в рамках инфляции? Или всё же это пока лишь благие обещания?

— В авиаотрасли всё зависит от прогноза. Если нам Центробанк говорит, что в этом году или в первом полугодии инфляция составит столько-то, то это и будет заложено в тариф авиакомпаниями на будущие продажи. Потому что авиакомпания продает сегодня, а летим мы через месяц, через два, через три, а то и через полгода даже. Поэтому, конечно, а сколько будет стоить керосин через полгода, никто знать не может.

Авиакомпании выстраивают свою тарифную политику таким образом, чтобы по итогам года выйти примерно на вот эти вот показатели, хотя бы компенсировать инфляционное давление. Сейчас тоже спрогнозировать что-то сложно: нам обещают тоже какой-то уровень инфляции, а что там будет на самом деле?!

— Вот Российский союз туриндустрии подсчитал, что в прошлом году внутренние перелеты подорожали на 22,5%, хотя официальная инфляция была 9,5%. То есть рост цен на билеты сильно обогнал инфляцию. Может ли быть такое же и в этом?

— Союз туриндустрии не может посчитать реальную стоимость авиабилетов, потому что не обладает такой информацией. Дело в том, что туроператоры приобретают либо блоки мест для туристов, и это может быть на регулярных рейсах, либо они приобретают чартерные рейсы (когда туроператор выкупает сразу весь самолет). Может быть, для них подорожали на 22,5% чартеры, вполне допускаю, но это не означает, что на такую же величину подорожали билеты на регулярных направлениях.

— А насколько реально подорожали билеты за прошлый год?

— Недавно видел аналитику одного финансового агентства, они посчитали, что в прошлом году цены на авиабилеты выросли на 17 процентов. То есть не на 40, не на 50 процентов, как там в течение года многие прогнозировали.

Но это лишь одно из агентств сказало. Не говорю, что это истина. Пока еще авиакомпании не посчитали выручку, даже за декабрь, наверно, выручка им еще не поступила, потому что продают же агентства, там системы взаиморасчетов с ними есть. То есть все итоги будут подведены только в феврале–марте. И дальше уже будет аналитика.

Кстати, очень некорректно бывает, когда начинают сравнивать: вот в прошлом месяце цена на билеты была такая, а в этом она другая. Там, допустим, на 40 процентов больше где-то на каком-то направлении. Но это не значит, что цена выросла на 40 процентов. Это означает, что по итогам года она в этом месяце была на 40 процентов дороже, а в следующем на 20 процентов дешевле. Ведь у нас всегда полеты в сентябре, в октябре, в ноябре дешевле, чем в июле — августе.

Приведет к изоляции

Далеко не столь оптимистичен в прогнозах Любарто Сартойо, глава комитета Ассоциации экспортеров и импортеров:

— Кто был далеко — станут еще дальше. Рост цен на транспортные услуги приводит к изоляции, и особенно сильно пострадают отдаленные регионы. Рост цен на перевозки пассажиров (с товарной логистикой это уже происходит давно) отразится на бизнесе. Для компаний, чья деятельность связана с частыми командировками сотрудников, увеличение расходов на авиаперелеты станет дополнительной нагрузкой. Это может снизить рентабельность бизнеса и заставить компании искать способы оптимизации затрат, — говорит эксперт. — Если бы повышение цен на авиаперевозки сопровождалось повышением доступности инноваций в железнодорожный транспорт, в скоростные дороги, то это частично можно еще было бы оправдать. Но пока я не вижу ни одного сектора экономики и общества, которые могут выиграть от повышения цен на билеты.

Россияне ко всему готовы?

Директор туристической фирмы «Идни» Андрей Клопотович уверен, что повышение цен на билеты не приведет к резкому падению турпотока. Потому что россияне уже психологически адаптировались к гигантской инфляции.

— Ранее уже были подняты цены отелей, гиды просят увеличить зарплату, чтобы поспеть за инфляцией. Поднятие цен «Аэрофлота» очень заметное для глаз. Но к каким-либо катастрофическим последствиям это не приведет. Те туристы, которые всегда ездят, уже привыкли к постоянному росту цен. А те, кто решил отдохнуть впервые, не будут себя ограничивать, ведь не в 2 раза подорожало! А всё остальное подорожало более значительно, — объясняет Клопотович.