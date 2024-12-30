Российским туристам на Новый год сказано сидеть дома. Как вернуть деньги за массовую отмену полетов за границу

Самолеты Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в наших аэропортах увидим, вероятно, не скоро Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











После катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане авиакомпании даже из дружественных стран отменяют полеты в Россию. Все они объясняют это одинаково: требования безопасности. Полеты якобы приостановлены временно, но насколько это «временно» продлится, неизвестно.

Больше всего урезали летную программу «Азербайджанские авиалинии». Сначала отменили полеты в Грозный и Махачкалу, а затем еще в 8. Как пишет авиакомпания, решение принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Пассажиры могут вернуть деньги за билеты в полном размере или перебронировать полет.

Временно отменили полеты в Москву из Душанбе и «Туркменские авиалинии». Авиакомпания сообщает, что купившим билеты на 30 и 31 декабря переживать не стоит: якобы всех вывезут альтернативным маршрутом, через Стамбул, с привлечением другого перевозчика. Доплачивать не нужно.

Один из крупнейших казахских авиаперевозчиков Qazaq Air с 28 декабря прекратил полеты в Екатеринбург. При этом авиакомпания продолжит летать в Омск и Новосибирск, которые, по сообщению Qazaq Air, «продолжают соответствовать критериям оценки рисков».

Флагманский перевозчик Израиля El Al также объявил о прекращении рейсов из Тель-Авива в Москву на неделю. Авиакомпания сообщает, что на следующей неделе будет проведена повторная оценка рисков, и полеты могут возобновить.

FlyDubai приостановил свои полеты в Сочи и Минеральные Воды. Эти направления оказались самыми пострадавшими. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассматриваются варианты выделения дополнительных мест на менее загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Чтобы улететь на новогодние праздники смогли те, у кого есть оплаченная путевка.

Также прорабатывается возможность пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний, таких как «Уральские авиалинии», которые могут выполнять рейсы в Дубай из Сочи. Туроператоры рассматривают возможность переноса мест вылета для туристов в другие города России, включая Москву, что позволит использовать объемы Emirates, сообщает АТОР.

Что делать туристу, если за два дня до Нового года его долгожданный рейс внезапно отменяют? Об этом MSK1.RU поговорил с юристом Андреа Мисаровым, председателем коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ».

— Насколько вообще перевозчики правомочны внезапно отменять не просто отдельные рейсы, а полеты в целые страны?

— Перевозчик вправе отменить рейс, указанный в билете, если этого требуют условия безопасности полетов или авиационной безопасности. А также по требованию государственных органов. И это устраняет вину перевозчика. При отмене перелета по вине авиакомпании пассажиру подлежит возврату вся сумма, уплаченная им за перелет и перевозку багажа.

— Авиакомпании, отменяющие полеты в Россию, обещают вернуть деньги. Но как именно это сделать, перевозчики не объясняют. Каков алгоритм?

— При отмене полета я бы предложил следующий порядок действий. Сначала зафиксировать отмену рейса: проставить соответствующую отметку на маршрутной квитанции у представителя авиакомпании или получить справку. Это возможно сделать как в аэропорту, так и в офисе компании.

Затем сделать письменный запрос в компанию о причинах отмены рейса и возможность предоставления услуги перелета в ближайший день по тому же маршруту.

Третье. Зафиксировать возможные убытки с отменой рейса. Для этого необходимо в кратчайшее время обратиться в компанию, предоставившую путевку или бронирование гостиницы. Известить об отмене рейса и возврате стоимости путевки. В случае отказа в отмене путевки или бронирования с возвратом средств, данные требования возможно будет предъявить авиаперевозчику.

— То есть стоимость потерянного отдыха можно будет получить с перевозчика?

— При наличии вины перевозчика с него могут быть взысканы убытки, такие как разница между стоимостью билетов на отмененный рейс и стоимостью купленных билетов на другой рейс в том же направлении на ту же дату. Плюс дополнительно понесенные расходы на дорогу, питание, возмещение стоимости неиспользованной туристической путевки, компенсацию морального вреда.

Для этого необходимо в течение 6 месяцев со дня отмены авиарейса направить претензию авиаперевозчику с требованием возврата денежных средств. В претензии необходимо указать счет, на который надлежит перечислить компенсацию.

К претензии нужно обязательно приложить документы, подтверждающие заключение договора воздушной перевозки и отмену авиарейса, а также копии документов, подтверждающих убытки.

— А если авиакомпания откажется добровольно возмещать полную стоимость всех ваших убытков?

— Авиакомпания обязана рассмотреть претензию в течение 30 дней со дня поступления. И уведомить вас в письменной форме или в форме подписанного ЭЦП электронного документа, принята или отклонена ваша претензия.

В случае отказа авиакомпании можно обратиться в суд. Если цена иска не превышает 50 тысяч рублей, иск подается мировому судье, а если выше — в районный суд.

— И сколько можно получить с авиакомпании?

— Судя по практике, можно получить не только те суммы, что я перечислил выше. Плюс штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу пассажира (за необоснованный отказ перевозчика от удовлетворения досудебной претензии), и неустойку (за нарушение перевозчиком сроков рассмотрения претензии пассажира или удовлетворения его требований).