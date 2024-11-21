«Придется выложить кругленькую сумму»: ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда

Ярославцы и петербуржцы раскупили билеты на поезда Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до Санкт-Петербурга. Согласно данным сайта «РЖД», в поездах на 28, 29 и 30 декабря осталось несколько свободных мест.

— Смотрела билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Ярославль на 28 декабря. В расписании всего три поезда: на 17:45, 19:36 и 22:10. Билетов на плацкарт или сидячие нет, остались шесть мест в купе, но это места для инвалидов. На поезд в 19:36 осталось одно место в вагоне СВ, стоимость — от 13 828 рублей. Чтобы увидеть родных в праздники, придется выложить кругленькую сумму, — пожаловалась читательница 76.RU.

Если брать в расчет поезда за три дня, то речь может идти о раскупленной тысяче билетов.

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Как сообщили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги, высокий спрос на билеты в эту пору традиционный. Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда.

— Из Ярославля и из Вологды он отправится 27 и 29 декабря, 7, 10 января, отправление из Череповца и прибытие в Санкт-Петербург назначено на 28, 30 декабря, 8, 11 января. Из Северной столицы рейсы назначены на 28, 30 декабря, 8, 12 января, поезд прибывает в Череповец, в Вологду и в Ярославль на следующие сутки, — пояснили в СвЖД.

С аналогичной проблемой с поездами столкнулись жители соседней Костромы. Многие костромичи готовы покупать билеты до Ярославля.

К слову, добраться из Северной столицы также можно на самолете. Вылет из Пулково в 07:50 и прибытие в Туношну — 09:15, время полета — 1 час 25 минут. Кроме того, предусмотрены вечерние рейсы — вылет из Петербурга в 18:15, прибытие в Ярославль — в 19:25. Стоимость прямого перелета — от 5538 рублей. Рейсы стоят в расписании в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье.