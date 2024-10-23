«Я собственница!»: в Ярославле жители двора и водитель устроили разборки из-за проезда к школе. Видео

В Ярославле случился скандал из-за проезда по двору к школе Источник: читательница 76.RU











В Ярославле жительницы дома № 64 по улице Советской устроили разборки с автомобилисткой, пытавшейся проехать по их двору к школе № 37. Скандал произошел 22 октября и попал на видео.

Жительницы дома преградили путь машине. На ролике слышно, что они пытаются объяснить свою позицию:

— Вы нам дорогу разбиваете. Этот двор — наша территория, мы платим за нее! У меня тут ребенка чуть не задавили! Уезжай отсюда!

— Мы ходить тут боимся! — поддержала ее соседка.

Автомобилистка в ответ требовала, чтобы ей дали проехать, потому что других путей к школе попросту нет. На ее защиту встал охранник соседнего ТЦ.

— С утра-то почему здесь не закрывали, когда детей в школу возят? Тогда бетонный блок здесь поставьте! — предложил он.

Жительница дома в ответ прокричала, что скоро проезд в этом месте закроют.

Конфликт попал на видео Источник: читательница 76.RU

Мнения ярославцев по поводу ситуации разделились.

— Ежедневная картина подвоза детей чуть ли не в класс. Создающие коллапс водители-родители, оставляющие машины, как придется, лишь бы ребенок лишних пару шагов не сделал. И это в две смены, — пишут одни в поддержку жителей дома.

Другие встали на сторону водителей:

— На видео я не вижу других машин, значит, их не так много и не так уж они и мешают.

Юрист Евгений Магунов пояснил порталу 76.RU, что законных оснований для того, чтобы запрещать автомобилистам ездить по дворовой дороге, на видео не замечено.

— Правилами дорожного движения въезд и выезд из дворовых территорий не запрещен. Собственник, если он желает и имеет право ограничить проезд, должен в своих интересах принять меры по перекрытию дороги — установить ворота, шлагбаум, какую-то другую пропускную систему. Если этого не сделано, то водители не могут наверняка знать, разрешен или запрещен проезд. А значит, априори они имеют право проезжать. А только лишь слова какой-то женщины о том, что здесь ездить нельзя, никакого юридического веса не имеют, — сообщил он.

Однако вскоре ситуация на этой территории должна поменяться.