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Дороги и транспорт «Я собственница!»: в Ярославле жители двора и водитель устроили разборки из-за проезда к школе. Видео

«Я собственница!»: в Ярославле жители двора и водитель устроили разборки из-за проезда к школе. Видео

Что об этом говорят юрист и власти

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33 комментария

В Ярославле случился скандал из-за проезда по двору к школе

В Ярославле жительницы дома № 64 по улице Советской устроили разборки с автомобилисткой, пытавшейся проехать по их двору к школе № 37. Скандал произошел 22 октября и попал на видео.

Жительницы дома преградили путь машине. На ролике слышно, что они пытаются объяснить свою позицию:

— Вы нам дорогу разбиваете. Этот двор — наша территория, мы платим за нее! У меня тут ребенка чуть не задавили! Уезжай отсюда!

— Мы ходить тут боимся! — поддержала ее соседка.

Автомобилистка в ответ требовала, чтобы ей дали проехать, потому что других путей к школе попросту нет. На ее защиту встал охранник соседнего ТЦ.

— С утра-то почему здесь не закрывали, когда детей в школу возят? Тогда бетонный блок здесь поставьте! — предложил он.

Жительница дома в ответ прокричала, что скоро проезд в этом месте закроют.

Конфликт попал на видео

Мнения ярославцев по поводу ситуации разделились.

— Ежедневная картина подвоза детей чуть ли не в класс. Создающие коллапс водители-родители, оставляющие машины, как придется, лишь бы ребенок лишних пару шагов не сделал. И это в две смены, — пишут одни в поддержку жителей дома.

Другие встали на сторону водителей:

— На видео я не вижу других машин, значит, их не так много и не так уж они и мешают.

Юрист Евгений Магунов пояснил порталу 76.RU, что законных оснований для того, чтобы запрещать автомобилистам ездить по дворовой дороге, на видео не замечено.

— Правилами дорожного движения въезд и выезд из дворовых территорий не запрещен. Собственник, если он желает и имеет право ограничить проезд, должен в своих интересах принять меры по перекрытию дороги — установить ворота, шлагбаум, какую-то другую пропускную систему. Если этого не сделано, то водители не могут наверняка знать, разрешен или запрещен проезд. А значит, априори они имеют право проезжать. А только лишь слова какой-то женщины о том, что здесь ездить нельзя, никакого юридического веса не имеют, — сообщил он.

Однако вскоре ситуация на этой территории должна поменяться.

— По указанному адресу выдано разрешение на установку ограждения земельного участка многоквартирного дома, проезд во двор планируется ограничить. Для нужд школы будет обеспечен проезд. В случае необходимости проезда для учащихся необходимо будет обращаться к руководству школы, — пояснили нам в администрации Кировского и Ленинского районов.

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Автомобиль Ругань Двор Проезд Школа
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Комментарии
33
MORFIN
3 часа
Проехать хочешь на Мерседесе--платите деньги, видите там местные жители уже устали от ваших повозок!!
Гость
3 часа
как же задрали эти силиконовые клуши, ну поставь ты машину на стоянке у Дома моды. Нет, пешком я не пойду. Сначала заеду, потом буду от школы выруливать. Может кого и задавлю.
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