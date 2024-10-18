«Все подвески умирают»: дорога в спальном районе Ярославля покрылась кратерами

Проезд Матросова не ремонтировали уже много лет Источник: Александра Полякова, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com











Проезд Матросова во Фрунзенском районе Ярославля покрылся кратерами. На это пожаловалась жительница города Александра Полякова в группе «Подслушано в Ярославле».

— Поворот с Калинина — не дорога, а направление. Ездить просто невозможно. Сейчас начнется стиральная доска, милости просим в гости! — возмутилась она 17 октября.

Машину бросает на ухабах Источник: Александра Полякова, «Подсушано в Ярославле» / Vk.com

На видео действительно заметно, что вся дорога покрыта ямами. Авто на ней сильно трясет.

— Жители на протяжении 20 лет просят, ждут, когда этот проезд Матросова сделают. Все подвески на этой дороге, кроме внедорожников, умирают. В ответ — обещания. Люди своими силами что-то в эти ямы и ухабы укладывают: кто кирпичи, кто доски. Проблема на сегодняшний день не решена. Очень надеюсь, что нас услышат, — написала в комментариях Наталья Шаповалова.

Ситуацию пояснили в мэрии города. Власти пообещали, что ремонт сделают.

— В настоящее время подрядная организация определена, данный объект выполняется за счет финансирования 2025 года. В текущем году будут выполнены подготовительные работы, основные работы запланированы на 2025 год, — сообщили в департаменте городского хозяйства.