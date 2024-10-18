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Дороги и транспорт «Все подвески умирают»: дорога в спальном районе Ярославля покрылась кратерами

«Все подвески умирают»: дорога в спальном районе Ярославля покрылась кратерами

В мэрии ответили, ждать ли ремонта

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22 комментария

Проезд Матросова не ремонтировали уже много лет

Проезд Матросова во Фрунзенском районе Ярославля покрылся кратерами. На это пожаловалась жительница города Александра Полякова в группе «Подслушано в Ярославле».

— Поворот с Калинина — не дорога, а направление. Ездить просто невозможно. Сейчас начнется стиральная доска, милости просим в гости! — возмутилась она 17 октября.

Машину бросает на ухабах

На видео действительно заметно, что вся дорога покрыта ямами. Авто на ней сильно трясет.

— Жители на протяжении 20 лет просят, ждут, когда этот проезд Матросова сделают. Все подвески на этой дороге, кроме внедорожников, умирают. В ответ — обещания. Люди своими силами что-то в эти ямы и ухабы укладывают: кто кирпичи, кто доски. Проблема на сегодняшний день не решена. Очень надеюсь, что нас услышат, — написала в комментариях Наталья Шаповалова.

Ситуацию пояснили в мэрии города. Власти пообещали, что ремонт сделают.

— В настоящее время подрядная организация определена, данный объект выполняется за счет финансирования 2025 года. В текущем году будут выполнены подготовительные работы, основные работы запланированы на 2025 год, — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Напомним, летом 2024 года Ярославская область вошла в топ-10 городов с худшими дорогами. По данным аналитиков, в регионе только 37,2% дорог соответствуют нормативам.

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Комментарии
22
Инженер1
2 часа
Это, небось, дроны наделали. Мерия тут не причём. И байден, с иноагентами.
Гость
2 часа
Все сделают весной, терпения.
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