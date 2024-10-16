«Где выходить?»: ярославцам объяснили, почему перестали объявлять остановки в автобусах

В ярославских автобусах не объявляют остановки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы заметили, что в последнее время в автобусах перестали объявлять остановки.

— В половине автобусов на проспекте Фрунзе не работает автоинформатор. В темное время сложно сориентироваться, где выходить. Отсутствие информации об остановках создает трудности в поездках гостям города и школьникам, которые едут одни и плохо ориентируются, — пожаловалась 15 октября в Telegram-канале Михаила Евраева жительница города Светлана.

Проблема не ограничивается Фрунзенским районом. Пассажиры говорят, что остановки не объявляют в транспорте, курсирующем и в других районах Ярославля.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области подтвердили, что в системе информирования пассажиров, действительно, наблюдаются перебои.

— На территории Ярославской области в настоящее время все ещё наблюдаются сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к перебоям в работе навигационного оборудования, в том числе системы информирования о наименованиях остановочных пунктов, — пояснили власти.

Напомним, с 16 октября в связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа четырех сезонных автобусов: