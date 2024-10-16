НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

зап.

 756мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Сколько зарабатывают ярославцы
Стипендии в вузах Ярославля
Дороги и транспорт «Где выходить?»: ярославцам объяснили, почему перестали объявлять остановки в автобусах

«Где выходить?»: ярославцам объяснили, почему перестали объявлять остановки в автобусах

Проблема имеет массовый характер

281
1 комментарий

В ярославских автобусах не объявляют остановки

Ярославцы заметили, что в последнее время в автобусах перестали объявлять остановки.

— В половине автобусов на проспекте Фрунзе не работает автоинформатор. В темное время сложно сориентироваться, где выходить. Отсутствие информации об остановках создает трудности в поездках гостям города и школьникам, которые едут одни и плохо ориентируются, — пожаловалась 15 октября в Telegram-канале Михаила Евраева жительница города Светлана.

Проблема не ограничивается Фрунзенским районом. Пассажиры говорят, что остановки не объявляют в транспорте, курсирующем и в других районах Ярославля.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области подтвердили, что в системе информирования пассажиров, действительно, наблюдаются перебои.

— На территории Ярославской области в настоящее время все ещё наблюдаются сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к перебоям в работе навигационного оборудования, в том числе системы информирования о наименованиях остановочных пунктов, — пояснили власти.

Напомним, с 16 октября в связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа четырех сезонных автобусов:

  • № 106 Ярославль («Ярославль-Главный») — Ярославль (через сады Южные);

  • № 108 Ярославль («15-й микрорайон») — сады Южные;

  • № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново;

  • № 131 Ярославль — Введенье.

ПО ТЕМЕ
Автобусы Остановки объявление Информирование Проблема Общественный транспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
Эта транспортная реформа полностью провалена-пора начинать новую.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление