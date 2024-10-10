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Дороги и транспорт В Ярославле отменят четыре автобусных маршрута. Причина

В Ярославле отменят четыре автобусных маршрута. Причина

Какие изменения ждут пассажиров

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С 16 октября изменится расписание 23 автобусных маршрутов

В Ярославле отменят четыре популярных автобусных маршрута. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области.

— В связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа сезонных маршрутов, — предупредили в пресс-службе областного правительства.

Пригородный транспорт прекратит работу 16 октября.

Какие автобусы уберут:

  • № 106 Ярославль («Ярославль-Главный») — Ярославль (через сады Южные);

  • № 108 Ярославль («15-й микрорайон») — сады Южные;

  • № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново;

  • № 131 Ярославль — Введенье.

Кроме того, в Ярославле отменят междугородний автобус № 523 «КДП „Заволжье“ — Середа». Из-за перехода на зимний режим работы в Рыбинске для пассажиров будет не доступен городской маршрут № 17 «Железнодорожный вокзал — Железнодорожный переезд» и пригородный № 190 «Рыбинск — Кобостово».

В связи с переходом на зимний режим также изменится расписание 23 автобусных маршрутов.

— Преимущественно это касается направлений, которые предназначены для обслуживания пассажиров из дачных и садоводческих товариществ, — рассказала первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Оксана Петрова

Мы запросили обновленное расписание в Министерстве.

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