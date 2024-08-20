Цены взлетят, а ждать машину придется дольше: с 1 сентября для таксистов вводят новые правила

ГИБДД начнет проверять наличие новых страховок у таксистов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Осенью водителей такси станет меньше, а цена за поездку резко вырастет. Причина кроется в том, что с 1 сентября перевозчики обязаны оформлять новые страховки, которые будут покрывать ответственность перед пассажирами. Речь идет о полисе ОСГОП. Просто купить его недостаточно. Для получения водителям необходимо выполнить ряд строгих требований.

ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) — это полис, покрывающий расходы по возмещению вреда имуществу, жизни и здоровью пассажиров. Такая страховка создает единые условия и процедуру получения компенсации. Согласно Федеральному закону № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.06.2023, такая страховка должна быть у всех таксистов.

Работать без полиса будет запрещено. За это грозит административный штраф: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Казалось бы, хорошие новости для пассажиров, но пока таксисты оказались не готовы к изменениям. Очень высок риск, что осенью просто некому будет работать. Чтобы оформить страховку, водители должны для начала получить разрешение на работу в такси.

Для этого нужно перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе, например, в Москве — это белый цвет с желтой полосой. При себе у таксистов на случай проверки ГАИ должен быть путевой лист с отметками о медицинском и техническом осмотре. Точно так же проверяют водителей автобусов. Такси же в основном частные. Осмотры могут позволить себе только таксопарки, которые работают по примеру транспортных депо.

На данный момент разрешение, необходимое для получения ОСГОП, получили только 21 тысяча самозанятых водителей, то есть 1,5%. Также его оформили 600 тысяч работников таксопарков, то есть 60%. Большая их часть находится в Москве. По итогу по стране разрешение сейчас есть только у 25% водителей, пишут «Известия».

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», представляющий интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой перенести срок вступления в силу нового правила.

Член общественного совета при Министерстве транспорта РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто подчеркнул, что уже сейчас водители недовольны, что их доходы не растут из-за постоянного ужесточения требований, а пассажиры жалуются на высокий ценник на поездки.

— Надо срочно корректировать закон, пока такси не превратилось в услугу для небольшого круга очень обеспеченных клиентов, да и то в основном в мегаполисах, — передает слова Моржаретто глава ассоциации «Цифровой мир» Валерий Корнеев в своем Telegram-канале.

По результатам опроса этой организации, 72% индивидуальных таксистов, которых в стране более миллиона человек, готовы уйти в теневой сектор, если власти будут требовать покупки дополнительных ОСАГО и ОСГОП. При этом частников в стране большинство (90%). Для них эта деятельность является подработкой, и на дополнительные затраты они не готовы.

В основном в таксисты идут ради дополнительного заработка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Резко ухудшится обстановка для правоохранительных органов. Ведь если сейчас через приложение агрегаторов такси можно отследить, кто, кого, когда и куда вез, и в случае необходимости провести розыск, то у нелегальных таксистов, получающих заказы через мессенджеры и неминуемо попадающих в зависимость от криминала, такой информации не получить никогда, — предупредил Валерий Корнеев.

В результате с 1 сентября число водителей такси, соблюдающих закон, резко сократится, что сильно скажется на ценообразовании. Это также приведет к сокращению числа таксистов на линии, отчего ждать машину придется дольше.

Однако в пресс-службе Яндекс GO Городским порталам заявили, что проблема не возникнет резко с началом осени.

— С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем. Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября, — пояснили в компании и добавили, что пока страховка не будет оформлена, все риски покроет агрегатор.