Дешевле чем в Крыму? Каким будет отдых в Сочи этим летом и почем

Для Сочи главное, чтобы пляжи летом не были такими же пустынными, как зимой Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Все помнят знаменитую поговорку «Знал бы прикуп жил бы в Сочи». Похоже в этом году «прикуп» будет у всех желающих. На фоне роста цен и снижения доходов населения туроператоры и отели пересматривают ценовую политику. Такой реверанс в пользу туристов сделан не просто так. Высокие тарифы на отдых на популярных отечественных курортах уже заставили россиян искать более бюджетные варианты за рубежом, пусть даже и не на раскрученных направлениях. А отелям нужно пережить 2026 год, не уйти в минус и не разориться. Что ожидать в этом году на главном курорте страны и какими будут цены, наши коллеги из SOCHI1.RU узнали у экспертов.

Результат «по нулям»

В прошлом году высокий сезон для Сочи был очень неудачным. Как отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, курортная отрасль потеряла минимум 30% турпотока по причине плохой погоды, проблем с рейсами и аэропортами.

Санаторно-курортная сфера Сочи лишилась значительной части потребителей услуг из-за роста тарифов (примерно на 27%) на лечение и размещение. Плюс сказался кризис в тех промышленных отраслях, работники которых были постоянными клиентами сочинских здравниц (угледобывающая промышленность). К тому же, как объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Дельфин», наши соотечественники стали меньше тратить и больше сберегать. «Поэтому в этом году ожидается спад и загрузки отелей, и выручки на всех курортах юга России. То, что отельеры получат менее значимый, чем в 2025 году, результат, очевидно… В общем, те, кто переживет 2026 год, будет жить вечно! А тот, кто не переживет, уступит место другим участникам рынка. На мой взгляд, хорошим результатом 2026 года будет нулевой результат. Если вы не уйдете в минус — это прекрасно!» — высказал мнение Ромашкин.

Александр Гендельсман, управляющий партнер УК Zont Hotel Group, заметил: «Если летом 2026 года нам не повезет с погодой, то сезон пройдет хуже, чем в 2025 году. Плюс растет конкуренция. Платежеспособность туристов не растет, и отели вынуждены снижать цены, потому что продавать надо».

Улетают быстро

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сильного удорожания на размещение в отелях курортов Краснодарского края пока нет. Средняя цена на проживание составляет 11,2 тысячи рублей за номер. Безусловно, есть предложения и дешевле, особенно в гостевых домах или апартаментах. А при раннем бронировании на летний отдых отели предлагают скидки до 25%. Для тех, кто не хочет переплачивать, можно отдохнуть в Сочи в межсезонье и по системе «всё включено» дешевле, чем в Крыму. К тому же в Сочи есть ряд санаториев, работающих в программе «Открытый Юг», они предоставляют санаторно-курортное лечение со скидками с октября по май. Стоимость в сутки за проживание с лечением и питанием — от 4,5 тысячи рублей.

В зависимости от «звездности» скидки в межсезонье на туры у сочинских отелей могут доходить до 35–50%, исходя из текущей динамики продаж и уровня загрузки. Те, кто отслеживают выгодные предложения, всегда поймают свою «пряничную» скидку.

По раннему бронированию и при длительном проживании многие отели дорогого курорта заметно снижают цену, что уже показывает положительную динамику спроса не только на июль - август. Есть «вкусные» предложения для многодетных семей, пенсионеров в течение всего сезона.

В Coral Travel отметили, что с недавних пор популярностью стал пользоваться в Сочи отдых в июне у тех, кто предпочитает сэкономить и совместить пляжную негу с экскурсионной программой. Сентябрь — период, когда цены не такие высокие, как в июле - августе, сохраняет высокую востребованность, оставаясь фаворитом среди старшего поколения и тех, кто не любит пик субтропического зноя.

В «Интуристе» уточнили, что дефицита на предложения отдыха в Сочи пока нет. В отелях «всё включено» цены на лето подрастут в пределах 15–20%. В отелях категории 4 звезды — на 10–12%. В сегменте трех звезд и апартаментов рост цен минимален — до 10%.

Как отмечают в Coral Travel, это связано с высокой конкуренцией за бюджетного туриста, который может выбрать Крым или Анапу. В случае более выгодных предложений от той же Анапы Сочи может потерять до 15% своего турпотока определенных категорий туристов. В основном это семьи с детьми и молодежь, для которых солнце-море-пляж по доступной цене — главный приоритет, особенно если разница в стоимости достигнет 20–30%.

И если ключевые отели Сочи уже определились с тарифами на лето 2026 года, то гостевые дома и часть трехзвездочных отелей опубликуют цены ближе к весне, как и отдельные ведомственные санатории.

К чему готовиться на отдыхе в Сочи

Туроператоры продают комфорт и красивые виды. Интересные экскурсионные программы и развлечения. Это всё имеется. Особенно на горнолыжных курортах. Но есть и свои подводные камни, которые могут испортить и впечатление, и отдых.

За постолимпийские годы осовремененный курорт, в который много вложили средств и усилий, заметно подрастерял свой лоск в таких важных отраслях, как общественный транспорт, доступная среда и ЖКХ.

Сейчас остро стоит проблема с вывозом мусора. Заявленная перед Олимпиадой программа «Сочи — город, где ноль отходов» не работает. В жилых районах огромное скопление мусора, с которым не могут разобраться длительное время. В больших отелях, конечно, этого нет, но при прогулках по городу с этим явлением можно столкнуться даже в центре.

Есть проблемы в работе общественного автотранспорта. Поэтому те, кто планирует отдых с детьми и пожилыми людьми, бронируйте отели в непосредственной близости к морю и развлекательной инфраструктуре. Передвижение общественным транспортом может превратить ваш комфортный отдых в ад. Такси неохотно берут на борт многодетных (или вообще отказываются, так как мало машин, оборудованных хотя бы одним детским автокреслом, не говоря уже о нескольких), а общественный транспорт зачастую малой вместимости, старого образца, без кондиционеров и переполнен из-за постоянных отмен рейсов, дефицита машин и водителей. К тому же пробки стали ежедневной реалией города на фоне роста числа машин среди местного населения и приезжающих на отдых на своем автотранспорте.

Еще один «камень» — отключения водоснабжения и электричества происходят из-за высокой нагрузки в пик сезона и могут быть многочасовыми. Поэтому необходимо уточнять при бронировании отдыха, есть ли у отеля или гостевого дома система резервного электроснабжения и подачи воды.

Необходимо помнить о гигиене — ротавирус никто не отменял. Продукты питания лучше покупать в проверенных магазинах и заведениях общепита, не экспериментировать с дегустацией «домашнего вина» и молочных продуктов с рынка.