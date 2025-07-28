Ярославцев оповестили об опасной погоде. Когда ждать ненастье

В понедельник, 28 июля, для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об аномальной жаре и грозе. Зной задержится в области на несколько дней.
«Жаркая погода с температурой воздуха +30 °С…+32 °С. ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 29 по 31 июля. Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — указали в Министерстве региональной безопасности.
Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали, что зной и пекло принесет в регионы постоянный восточный и юго-восточный ветер. На погоду также будет влиять гребень северного антициклона.
Кроме того, в регионе вечером 28 июля ожидается гроза, местами с ливнем и градом. Дождевые облака накроют область в ближайшее время. Согласно прогнозу, ненастье задержится до конца дня.
Телефон экстренных служб 112.
Прогноз погоды на каждый день указывается на сервисе «Погода 76.RU». Ранее мы также рассказывали, как помочь домашним животным комфортно перенести 30-градусную жару.