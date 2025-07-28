Ярославцев оповестили об опасной погоде. Когда ждать ненастье

Ярославцев предупредили о жаре Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В понедельник, 28 июля, для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об аномальной жаре и грозе. Зной задержится в области на несколько дней.

«Жаркая погода с температурой воздуха +30 °С…+32 °С. ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 29 по 31 июля. Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — указали в Министерстве региональной безопасности.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали, что зной и пекло принесет в регионы постоянный восточный и юго-восточный ветер. На погоду также будет влиять гребень северного антициклона.

Кроме того, в регионе вечером 28 июля ожидается гроза, местами с ливнем и градом. Дождевые облака накроют область в ближайшее время. Согласно прогнозу, ненастье задержится до конца дня.

Телефон экстренных служб 112.