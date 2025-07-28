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Лето «Сухой и жаркий воздух из степей»: Центральную Россию накроет зной

«Сухой и жаркий воздух из степей»: Центральную Россию накроет зной

Синоптики дали прогноз погоды на неделю для Ярославской области

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Синоптики рассказали, какая погода будет на неделе в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали, какая погода будет на неделе в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, какая погода будет на неделе в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России продолжается настоящее лето. Синоптики прогнозируют на неделе с 28 июля по 3 августа довольно жаркую погоду.

«В связи с распространением влияния гребня северного антициклона на европейскую территорию России в большинстве районов установится солнечная и сухая погода. Постоянный восточный и юго-восточный ветер будет нести сухой и жаркий воздух из поволжских степей», — сообщили в центре «Фобос».

Исключением не стала и Ярославская область. В течение всей недели в дневные часы столбики термометров в регионе будут доходить до +30…+31 градуса. По ночам будет прохладнее — +11…+16 градусов.

Прогноз погоды по дням на неделю в Ярославской области:

  • понедельник, 28 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +25…+30 градусов;

  • вторник, 29 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +26…+31 градус;

  • среда, 30 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +26…+31 градус;

  • четверг, 31 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +30 градусов;

  • пятница, 1 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +29 градусов;

  • суббота, 2 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +30 градусов;

  • воскресенье, 3 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +29 градусов.

Прогноз погоды на каждый день можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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