Постапокалипсис наступил? Видим кадры опустевшей Анапы, где всё закрыто — посмотрели, что происходит на самом деле

Разлив мазута из танкеров больше всего сказался на Анапе. Официальный запрет на купание и продолжающая работу техника на пляжах отпугнула миллионы туристов. Год назад в это время у побережья было столпотворение, найти свободное место было большим достижением, а сейчас — в радиусе 100 метров от тебя может никого не быть.
В соцсетях уже несколько недель гуляют кадры опустевшего курорта, закрытых торговых точек и кафе. Но что происходит в Анапе на самом деле? 93.RU приехали в Анапу и посмотрели, как проходит курортный сезон-2025. Спойлер: всё не так однозначно (как бы это не звучало).
Центр Анапы
Это главная часть курорта продолжает жить, здесь открыты сотни павильонов, где продают всё — от купальников и лабубу до кубанок и шуб. Туристов вокруг не так много, но центр Анапы точно не выглядит заброшенным. Работают аквапарки, аттракционы, столовые и кафе у моря (хотя заполняемость — 1 столик из 15). Только единицы решили этим летом не открываться. Интереснее здесь вечером — играют музыканты, танцуют туристы и их куда больше, чем в часы палящего солнца.
Что касается пляжей, то местами стали появляться шезлонги (правда, не совсем законные), у берега убирают водоросли и иногда даже приглашают на морские прогулки.
Джемете
«Зай, ты посмотри, всё закрыто, кому отправишь — не поверят, что это Анапа», — вздыхая, говорит женщина своему супругу, идя в сторону пляжа по 1-му проезду.
Джемете местные уже называют «вторым Чернобылем». И не только из-за работающей на пляже техники, водолазов и спасателей. Улицы Джемете опустели. Здесь работают единичные лавки, чаще всего с одеждой. Остальное — закрыто и даже нет объявлений об аренде. Вокруг на заборах гостевых домов таблички «есть свободные номера», хотя тут до моря идти всего две минуты. В прошлом году здесь всё было забронировано еще до начала лета.
На соседних улицах, ведущих к морю, картина похожая. На Джеметинском проезде у входа на пляж остался открытым только продуктовый магазин. Хозяйка рассказывает, что это ее торговая точка, поэтому нет выбора — надо работать, а вот те, кто арендовал место в павильонах — решили вообще не открываться. По словам женщины, за день к ней заходят 4–6 человек. Работа пока идет в убыток, вся надежда на август и бархатный сезон.
А вот в районе Гостевого проезда ситуация чуть лучше — часть павильонов открыты, хотя продавцы честно говорят — людей почти нет.
Витязево
Приезжая сюда, не веришь, что это всё та же Анапа. В этом году Витязево смело можно назвать новым центром курорта. Если в июне здесь было пусто и тоскливо, то сейчас становится многолюдно. На пляжах не работают водолазы и нет пугающих мешков с мазутом, берег чистый и без камки. Открыты лавки, из кафе орёт музыка. Иногда встречаются закрытые павильоны, но это редкость. К привычной жизни даже вернулись афроамериканцы, твердящие тебе в след «тумба-юмба», и фотоживодеры, предлагающие кадры с лемуром или попугаем.
«Вот та курортная атмосфера, которой мне не хватало», — говорит девушка на пешеходной части улицы Черноморской, которая ведет на пляж.
С закатом солнца здесь танцы и музыка на каждом шагу, а на пляже можно увидеть салют, который запустили в местном кафе под открытым небом.
Но отдыхающих вокруг всё еще в десятки раз меньше, чем обычно. Если для бизнеса — это трагедия, то для решившихся всё же приехать в Анапу туристов — это счастье.
«А когда еще мы отдохнем в разгар сезона в такой безлюдной Анапе? Это первый и последний раз», — говорят туристы.