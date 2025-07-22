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Лето Постапокалипсис наступил? Видим кадры опустевшей Анапы, где всё закрыто — посмотрели, что происходит на самом деле

Постапокалипсис наступил? Видим кадры опустевшей Анапы, где всё закрыто — посмотрели, что происходит на самом деле

Показываем фото курорта в разгар сезона

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Анапа сейчас&nbsp;— курорт контрастов | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUАнапа сейчас&nbsp;— курорт контрастов | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Анапа сейчас — курорт контрастов

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Разлив мазута из танкеров больше всего сказался на Анапе. Официальный запрет на купание и продолжающая работу техника на пляжах отпугнула миллионы туристов. Год назад в это время у побережья было столпотворение, найти свободное место было большим достижением, а сейчас — в радиусе 100 метров от тебя может никого не быть.

В соцсетях уже несколько недель гуляют кадры опустевшего курорта, закрытых торговых точек и кафе. Но что происходит в Анапе на самом деле? 93.RU приехали в Анапу и посмотрели, как проходит курортный сезон-2025. Спойлер: всё не так однозначно (как бы это не звучало).

Центр Анапы

Это главная часть курорта продолжает жить, здесь открыты сотни павильонов, где продают всё — от купальников и лабубу до кубанок и шуб. Туристов вокруг не так много, но центр Анапы точно не выглядит заброшенным. Работают аквапарки, аттракционы, столовые и кафе у моря (хотя заполняемость — 1 столик из 15). Только единицы решили этим летом не открываться. Интереснее здесь вечером — играют музыканты, танцуют туристы и их куда больше, чем в часы палящего солнца.

Что касается пляжей, то местами стали появляться шезлонги (правда, не совсем законные), у берега убирают водоросли и иногда даже приглашают на морские прогулки.

Лавки открыты и ждут покупателей | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUЛавки открыты и ждут покупателей | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Лавки открыты и ждут покупателей

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

В столовых пусто | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ столовых пусто | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В столовых пусто

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Людей немного, но они есть | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЛюдей немного, но они есть | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Людей немного, но они есть

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Пока заведения работают себе в убыток | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПока заведения работают себе в убыток | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пока заведения работают себе в убыток

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Некоторые всё же решили не открываться | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUНекоторые всё же решили не открываться | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Некоторые всё же решили не открываться

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Джемете

«Зай, ты посмотри, всё закрыто, кому отправишь — не поверят, что это Анапа», — вздыхая, говорит женщина своему супругу, идя в сторону пляжа по 1-му проезду.

Джемете местные уже называют «вторым Чернобылем». И не только из-за работающей на пляже техники, водолазов и спасателей. Улицы Джемете опустели. Здесь работают единичные лавки, чаще всего с одеждой. Остальное — закрыто и даже нет объявлений об аренде. Вокруг на заборах гостевых домов таблички «есть свободные номера», хотя тут до моря идти всего две минуты. В прошлом году здесь всё было забронировано еще до начала лета.

1-й проезд, Джемете. Ощущение, будто курорт давно заброшен | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU1-й проезд, Джемете. Ощущение, будто курорт давно заброшен | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

1-й проезд, Джемете. Ощущение, будто курорт давно заброшен

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Редко встречаются открытые торговые точки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUРедко встречаются открытые торговые точки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Редко встречаются открытые торговые точки

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

На соседних улицах, ведущих к морю, картина похожая. На Джеметинском проезде у входа на пляж остался открытым только продуктовый магазин. Хозяйка рассказывает, что это ее торговая точка, поэтому нет выбора — надо работать, а вот те, кто арендовал место в павильонах — решили вообще не открываться. По словам женщины, за день к ней заходят 4–6 человек. Работа пока идет в убыток, вся надежда на август и бархатный сезон.

Среди выживших&nbsp;— один продуктовый магазин | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUСреди выживших&nbsp;— один продуктовый магазин | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Среди выживших — один продуктовый магазин

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

А вот в районе Гостевого проезда ситуация чуть лучше — часть павильонов открыты, хотя продавцы честно говорят — людей почти нет.

Торговля еще идет | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUТорговля еще идет | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Торговля еще идет

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Витязево

Приезжая сюда, не веришь, что это всё та же Анапа. В этом году Витязево смело можно назвать новым центром курорта. Если в июне здесь было пусто и тоскливо, то сейчас становится многолюдно. На пляжах не работают водолазы и нет пугающих мешков с мазутом, берег чистый и без камки. Открыты лавки, из кафе орёт музыка. Иногда встречаются закрытые павильоны, но это редкость. К привычной жизни даже вернулись афроамериканцы, твердящие тебе в след «тумба-юмба», и фотоживодеры, предлагающие кадры с лемуром или попугаем.

«Вот та курортная атмосфера, которой мне не хватало», — говорит девушка на пешеходной части улицы Черноморской, которая ведет на пляж.

С закатом солнца здесь танцы и музыка на каждом шагу, а на пляже можно увидеть салют, который запустили в местном кафе под открытым небом.

Туристы есть! | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТуристы есть! | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Туристы есть!

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Чего здесь только не продают | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧего здесь только не продают | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Чего здесь только не продают

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Находятся желающие сделать фото с животными | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНаходятся желающие сделать фото с животными | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Находятся желающие сделать фото с животными

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Продавцы рассказывают, что арендовали точку в этом году не столько ради дохода, а скорее для того, чтобы не потерять место | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПродавцы рассказывают, что арендовали точку в этом году не столько ради дохода, а скорее для того, чтобы не потерять место | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Продавцы рассказывают, что арендовали точку в этом году не столько ради дохода, а скорее для того, чтобы не потерять место

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Закрытые места тоже встречаются | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЗакрытые места тоже встречаются | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Закрытые места тоже встречаются

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Но отдыхающих вокруг всё еще в десятки раз меньше, чем обычно. Если для бизнеса — это трагедия, то для решившихся всё же приехать в Анапу туристов — это счастье.

«А когда еще мы отдохнем в разгар сезона в такой безлюдной Анапе? Это первый и последний раз», — говорят туристы.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Дарья ПаращенкоДарья Паращенко
Дарья Паращенко
Фотограф
Анапа Разлив мазута Отдых в Анапе Курорты Краснодарского края Курортный сезон - 2025 Курортный сезон в Анапе Мазут в Анапе
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