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Лето Над Россией взошла Оленья Луна. Что это такое и почему так называется: фото

Над Россией взошла Оленья Луна. Что это такое и почему так называется: фото

Собрали главное о необычном небесном явлении

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Луна стала особенно крупной и красноватой | Источник: Владимир ЗадуминЛуна стала особенно крупной и красноватой | Источник: Владимир Задумин

Луна стала особенно крупной и красноватой

Источник:

Владимир Задумин

В ночь с 10 на 11 июля над Россией взошла полная луна. Полнолуние в июле — особое, его традиционно называют Оленьим. В эту ночь Луна особенно большая и яркая, а на этот раз у нее еще и оказался красноватый оттенок.

Оленьим полнолуние зовут из-за самих животных. Примерно в это время самцы оленей, успевшие сбросить рога, начинают отращивать новые.

Оленье полнолуние над Екатеринбургом | Источник: Владимир ЗадуминОленье полнолуние над Екатеринбургом | Источник: Владимир Задумин

Оленье полнолуние над Екатеринбургом

Источник:

Владимир Задумин

Источник: Владимир ЗадуминИсточник: Владимир Задумин
Источник:

Владимир Задумин

«Название „Оленья Луна“ появилось благодаря североамериканским индейцам. Этот природный цикл лег в основу названия июльского полнолуния, которое со временем стало использоваться и за пределами Америки», — пишет научный портал Naked Science.

Источник: Владимир ЗадуминИсточник: Владимир Задумин
Источник:

Владимир Задумин

Источник: Людмила ЧернятьеваИсточник: Людмила Чернятьева
Источник:

Людмила Чернятьева

Источник: Людмила ЧернятьеваИсточник: Людмила Чернятьева
Источник:

Людмила Чернятьева

У других народов это полнолуние звалось Грозовым, Малиновым или даже «Луна Сена». Все эти названия посвящены сезонным для июля явлениям. Лучше всего необычную Луну наблюдать сразу после заката или утром перед рассветом: тогда спутник опускается близко к горизонту, становится особенно крупным и впечатляющим. Красный оттенок у нее появился благодаря тому, что свет, отраженный от Луны, проходит через особенно плотные слои атмосферы.

Таймлапс с луной

Источник:

Владимир Задумин

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