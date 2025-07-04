Гребем сюда! В городах России этим летом пройдут масштабные сап-фестивали

У россиян будет масса возможностей получить яркие впечатления, расширить круг общения и насладиться отдыхом на воде Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Этим летом сразу несколько российских городов претендуют на звание столицы сап-серфинга. Шкулёв Холдинг проводит яркие сап-фестивали в Москве, Петербурге, Выборге, Екатеринбурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. В Москве, например, всего через неделю сотни людей смогут впервые проплыть по обычно закрытому Водоотводному каналу — и увидеть столицу с необычного ракурса. Участие бесплатное, эмоции — бесценные. Самое время придумать эффектный карнавальный костюм, подготовить сап, взять единомышленников и запланировать незабываемый выходной. Читайте подробности и сохраняйте афишу.

Фестиваль сап-бординга «ВОТ САП, МОСКВА!»

13 июля, Москва

Фестиваль «ВОТ САП, МОСКВА! — 2025» пройдет в воскресенье, 13 июля. Тысячи людей выйдут на воду в центре города, превращая поверхность воды в «Музеоне» в пестрый и оживленный поток сапбордов. Шкулёв Холдинг проводит фестиваль при поддержке департамента транспорта Москвы.

— Только один день в году мы останавливаем судоходство и предлагаем проплыть по Водоотводному каналу, — говорят организаторы и напоминают: — Главное — не забывайте про спасательный жилет.

В программе — не только массовый сап-заплыв по Водоотводному каналу. На берегу будут различные активности от партнеров, зоны отдыха, мастер-классы и развлечения на любой вкус, а также выступления артистов и хедлайнеров.

Организаторы подготовили несколько конкурсов с ценными призами: «Лучший костюм», «Лучшее оформление сапборда», «Мисс сап» и «Мистер сап».

Для кого это мероприятие? Для любителей активного отдыха, водного спорта и приключений. Для тех, кто хочет получить уникальный опыт и классные фото на фоне Москвы. А также для активных семей, компаний друзей, влюбленных пар, корпоративных команд и всех, кто ценит необычные городские события.

Участвуют сапсерферы всех уровней подготовки: от новичков до профессионалов. Для начинающих будут организованы обучающие занятия с опытными инструкторами.

Если вы планируете выйти на воду вместе с сотнями участников, сохраняйте расписание и не забудьте зарегистрироваться на сайте — прием заявок уже открыт.

Фестиваль E1 SUP FEST

5 июля, Екатеринбург

5 июля городской водоем Екатеринбурга снова превратится в место проведения яркого водного мероприятия — ежегодного E1 SUP FEST. Сотни участников в карнавальных костюмах проплывут пять километров по городскому пруду.

5 июля всех ждем на E1 SUP FEST Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Фестиваль «Фонтанка SUP»

2 августа, Санкт-Петербург

«Фонтанка SUP» — крупнейший фестиваль сапсерфинга в Европе — отмечает свое десятилетие! Участников ждет захватывающее путешествие по живописным рекам и каналам города, включая Фонтанку, Крюков канал и Мойку. Протяженность маршрута — около 9 километров.

В программе — карнавал с костюмированным заплывом и конкурсами на лучшие образы. Можно участвовать одному, вдвоем, компанией или вместе с питомцем.

Также будет возможность проявить свою креативность в оформлении досок. Самые красивые участницы, выбранные читателями портала Fontanka.ru, выйдут на сцену, чтобы побороться за звание «Мисс SUP — 2025».

«Фонтанка SUP» — еще один повод съездить в Питер Источник: «Фонтанка.ру»

После заплыва всех участников и гостей ждет розыгрыш досок и концерт группы «Мираж», Татьяны Булановой, группы «За4ертой» и Игоря Корнелюка.

72 SUP-fest

9 или 16 августа, Тюмень

В августе любителей сапсерфинга ждет грандиозный фестиваль на реке Туре. В программе — массовый заплыв на SUP-досках, карнавал, конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания для всей семьи.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

SUP-фестиваль «Пиратская гавань»

23 августа, Выборг

В этом году в третий раз состоится масштабный фестиваль «Пиратская гавань», который продолжает традиции знаменитого фестиваля «Фонтанка SUP». В этот раз он пройдет в акватории у стен Выборгского замка.

Сотни участников на сапах с пиратскими образами отправятся в путешествие по маршруту длиной около 9 километров. Они пройдут под стенами средневековой цитадели, вдоль набережной и дальше в бухту Защитная к парку Монрепо.

За самые яркие и необычные образы можно получить ценные призы Источник: «Фонтанка.ру»

Как и на предыдущем фестивале в Санкт-Петербурге, в одной из номинаций можно будет выступить вместе с четвероногим другом.

Фестиваль «Ростов-Папа-САП»

30 августа, Ростов-на-Дону

Фестиваль «Ростов-Папа-САП» пройдет в конце лета на гребном канале «Дон». Как и в других городах, здесь выберут «Мисс SUP» и наградят участников с лучшими костюмами. Также гости смогут заняться SUP-йогой, попробовать разнообразные угощения, послушать музыку местных групп и, конечно, найти новых друзей.