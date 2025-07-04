Уход за перцами и баклажанами: как часто их поливать и чем подкормить

Перцы и баклажаны нужно обязательно подвязать, иначе растения могут обломиться. Но это далеко не все правила ухода за ними Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К началу июля баклажаны и перцы набрали цвет, и очень важно правильно их поливать и подкармливать. От этого зависит будущий урожай, и не только его объем, но и качество. Разбираемся вместе с агрономом в тонкостях ухода за этими культурами.

Чем подкормить баклажаны и перцы в теплице

В течение месяца перцы и баклажаны наращивали зеленую массу и готовились к цветению, используя то, что было заложено в лунки при посадке. К июлю запасы в почве уже истощились, и стоит задуматься о подкормках, особенно если был активный полив из-за жары.

— Нужны две подкормки, когда начинается волнообразное образование и цветение побегов. В июле, в первой декаде, одна и через десять дней, во второй декаде, — вторая, — говорит агроном Людмила Шубина. — Это нужно, чтобы были качественные плоды: толстые, не сухие стенки. Бывает так, что перец, вроде бы, толстостенный, а ему не хватило питания и влаги, и тогда стенки уменьшаются.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для подкормки подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза 1 к 10 с добавлением стакана золы или столовой ложки комплексных минеральных удобрений.

Сохраните эту важную картинку-напоминалку Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Подкармливать растения нужно только после основного полива. Сначала вносится вода, примерно через полчаса — удобрение. Лить нужно под корень минимум по 3 литра подкормки на каждый куст.

Как часто поливать баклажаны и перцы

Перцы и баклажаны любят влагу, но не болото Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Перцам достаточно одного полива в неделю, но обильного. Стоит вносить минимум по 5 литров воды под каждый куст, чтобы плодам хватало влаги. В случае с баклажанами потребуется более частый полив.

— Это широколиственная культура, у которой большой объем листьев. Баклажаны относятся к умеренно влаголюбивой культуре, и лучше всего поливать их дважды в неделю. Достаточно 5-7 литров под куст, — отметила специалист.

Поливать растения нужно или рано утром, до рассвета, или поздно вечером. На следующий день после полива грядки стоит подрыхлить, чтобы закрыть влагу. Можно замульчировать грядку подвяленной скошенной травой — это уменьшит испарение воды и прорастание сорняков.

Как подвязать баклажаны и перцы

Тяжелые плоды могут сломать растение Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Перцы и баклажаны нуждаются в подвязке. Она может быть двух видов. Первая чаще всего практикуется в теплице: к верхней шпалере нужно привязать шпагат, обернуть его вокруг ствола и зафиксировать внизу петелькой.

Второй вариант — подвязка в вертикальной опоре. Рядом с растением в землю нужно воткнуть палку или пластиковую опору и привязать растение в нескольких местах. По мере роста придется дополнительно подвязывать.

Агроном отметила, что никогда специально не формирует перцы — не удаляет пасынки. Это отнимает время и силы, а результат не сильно отличается.

— Нужно, конечно, учитывать особенности сорта, но самые распространенные не требуют никаких дополнительных манипуляций. Я никогда не пасынкую ни перцы, ни баклажаны, и всегда урожай огромный, — заверила специалист.

Обрывать ли первые цветы на перце

Сначала нужно определиться, какой результат вы хотите получить. Если ранний урожай — то цветы нужно оставить. Если задача получить как можно больше перцев, то нужно прищипнуть верхние части побега.

— Тогда у нас будет формироваться урожай на боковых побегах. Если не прищипывать кусты, то урожай будет чуть меньше. Лучше сделать так: половину кустов оставить, как есть, и получить с них ранние перчики, а вторую половину прищипнуть, — посоветовала агроном.

В этом случае можно будет и перчики пораньше получить, и рассчитывать на достаточно большой поздний урожай.

Интересное про сад и огород

Время клубники: почему ягода получилась кислая и можно ли сейчас сделать ее сладкой.

Скручиваются, желтеют, сохнут: как по листьям томатов определить, чего не хватает растению, — важная инструкция.