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Лето Обустраиваем дачу Инструкция «Так будет больше урожая»: агроном рассказала, как формировать огурцы и помидоры в теплице

«Так будет больше урожая»: агроном рассказала, как формировать огурцы и помидоры в теплице

Эти простые советы помогут в борьбе с пустоцветами

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5 комментариев
Агроном предупреждает: при неправильном формировании огурец может начать болеть | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАгроном предупреждает: при неправильном формировании огурец может начать болеть | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Агроном предупреждает: при неправильном формировании огурец может начать болеть

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Любой дачник хочет, чтобы его труды окупились хорошим урожаем, поэтому одни желтые цветы на огурцах, да зелень без кистей на томатах, могут очень сильно расстроить. Но не стоит отчаиваться. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, что делать с пустоцветами и как правильно формировать огурцы и томаты, чтобы получить богатый урожай.

Как бороться с пустоцветами на огурцах

В открытом грунте выращиваются пчелоопыляемые сорта огурцов, а значит на растении есть два вида цветков — мужские и женские. Именно мужские называют по-простому пустоцветом, так как они нужны для опыления, но плодов не дают. А вот женские цветы идут с маленьким огурчиком, которые и развивается при опылении.

На восемь-десять завязей нужно примерно один пустоцвет. Если у вас на растении только одни цветы для красоты, то вы его неправильно сформировали. Женское цветение доминирует именно на плетях, поэтому основной ствол, где и преобладают пустоцветы, нужно прищипнуть.

— Над шестым листом убрать макушку, чтобы пошли плети, на которых и будут огурчики. Через несколько недель нужно и боковые плети прищипнуть. Так будет больше урожая, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Но даже это не гарантирует, что все будет хорошо. Сейчас становится все меньше пчел, и если насекомых на даче мало, то придется самим опылять. Иначе завязи будут просто опадать.

Для этого сорвите мужской цветок, уберите венчик и потыкайте им в женский. Один пустоцвет — на 8-10 завязей. Если не лениться, то можно кратно увеличить свой урожай. Лучше всего делать принудительное опыление рано утром.

Как формировать огурцы в теплице

Чем выше растение, тем длиннее должны быть плети | Источник: Анна Золотова / NGS.RUЧем выше растение, тем длиннее должны быть плети | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Чем выше растение, тем длиннее должны быть плети

Источник:
Анна Золотова / NGS.RU

Идеальная форма куста огурца — перевернутая елка. Чем выше поднимаетесь по стволу, тем длиннее должны быть плети. Макушку у растения нужно прищипнуть, когда оно спустится назад со шпалеры примерно на метр. Основное формирование идет по ходу ствола.

Сейчас нужно не жалеть первые огурчики и полностью удалить первые три междоузлия вместе с ними. Так растение получит толчок к развитию. Дальше формирование идет по простому принципу.

Сохраните себе схему | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСохраните себе схему | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сохраните себе схему

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

— На первой плети оставляем первый огурчик и лист над ним и прищипываем. На второй два огурчика и два листа и прищипываем и так далее по мере развития растения, — объяснила специалист.

В этом случае огурец будет развиваться гармонично, не будет сильной загущенности посадок, а это значит хорошее проветривание и отсутствие болезней.

Как формировать томаты в теплице

В два ствола в теплице можно формировать только определенные сорта томатов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ два ствола в теплице можно формировать только определенные сорта томатов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В два ствола в теплице можно формировать только определенные сорта томатов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В теплице нужно обязательно формировать и пасынковать помидоры, чтобы получить урожай. В закрытом грунте выращиваются индетерминантные сорта с неограниченным ростом, которые будут стремиться нарастить побольше боковых побегов.

— Томаты нужно формировать в один ствол. Должен идти подвязанным прямой вверх. Обязательно раз в 7-10 дней нужно удалять боковые побеги из пазух листьев. Эта процедура называется пасынкованием. Если ее не делать, то будут красивые кусты в зелени, с которых не дождетесь урожая, — предупредила Людмила Шубина.

На одном растении стоит оставить 7-8 кистей, которые формируются из основного ствола. Верхушку томата не нужно прищипывать — это спровоцирует более активное образование боковых побегов. Пасынки лучше всего срезать секатором, оставляя пенечки в один сантиметр, так не будет второй точки роста в пазухе листа.

В два ствола можно формировать определенные сорта томатов, их еще называют полуиндертеминантными. Например, «Бычье сердце», «Мазарини», «Северная корона», «Данко», «Тяжеловес Сибири». Они вырастают примерно до 1,5 метров.

Есть такие сорта, каточники, стихпасы, Хушкино 2 есть два цветка. Вот тут можно, ну это опять же такие сорта, как бычье сердце, мазарини, северная корона, данко, что там еще.

— Но в случае с двумя верхушками крупность плода будет меньше, потому что завязываемость томатов будет выше. То есть, если на одной кисти у нас 4-5 помидоров, то если мы оставляем две вершины, то на обеих будет по 4-5 плодов. Они, конечно, будут менее крупными, — подчеркнула агроном.

Ранее мы публиковали советы по уходу за огурцами и объясняли, как часто их нужно поливать.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Огурцы в теплице Помидоры в теплице Пасынкование Советы агронома
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Комментарии
5
Гость
23 июня, 10:33
«Так будет больше урожая» повесь замок на теплицу
Гость
23 июня, 10:26
расскажите как лечить свежими огурчиками с грядки геморрой
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