Время клубники: почему ягода получилась кислая и можно ли сейчас сделать ее сладкой

Мелкая клубника будет более сладкой, чем большая Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Нередко бывает так, что клубника на грядке уде радует своим ярким цветом, а сорвешь ее, попробуешь, а она кислая и не такая уж вкусная. Такое может быть, например, если весна выдастся жаркой, и клубника поспеет раньше срока. Однако это далеко не единственная причина. Почему еще клубника может оказаться кислой и можно ли ее привести в чувства, нам рассказала агроном Людмила Шубина.

Почему ягода получилась кислой

Основная причина, почему ягода не вышла сладкой, — неправильный полив. Земляника садовая, а более привычное для дачников название — клубника, очень чувствительна к объему влаги.

— Много поливать кусты нельзя. Это то же самое, что в кружку положить ложку сахара и наливать воду. Чем больше будет воды, тем менее сладкий получится напиток, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Каждый полив делает крупноплодную садовую землянику менее сладкой. Вот такое увлечение — бегать с лейками и приводит к кислой и невкусной ягоде, даже если и сорт хороший.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сохраните себе полезную картинку Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Еще один немаловажный фактор — загущенность посадок. Дачники экономят место, и в итоге получаются слишком плотные грядки.

Расстояние между рядами должно быть не менее 70 сантиметров, между кустами в ряду — 30–40 сантиметров. Так клубнике будет хватать и света, и питательных веществ. В загущенных посадках ягоды будут кислыми и невкусными.

Третья, но не менее важная причина кислоты — это сорт. Вкусовые качества во многом изначально заложены в растение селекционерами. При выборе лучше пожертвовать крупностью ягод. Чем она больше, тем менее сладкая.

Что делать, чтобы клубника стала сладкой

Правильный полив — залог успеха. Сейчас уже не нужно вносить дополнительную влагу. Вода требуется, только если кусты начали слегка подвядать. В этом случае нужно полить кусты вечером под корень.

— Лучше всего сделать капельный полив. Благодаря ему листовые пластины меньше поражаются грибными болезнями и меньше серой гнили появляется на ягоде, — подчеркнула Людмила Шубина. — Активно поливать клубнику можно, когда идет цветение и начало плодообразования.

Когда ягода краснеет вносить влагу можно только в крайних случаях. Тем, кто получил кислый урожай, нужно прекратить давать кустам воду.

— Тогда в конце плодоношения уже можно рассчитывать на сладкий урожай. Но обычно он мельче, чем в начале. Дачники мало обращают внимание на последние ягоды, к этому времени перестают бегать с лейками и получают наконец-то сладкую клубнику. Из последних ягод получается самое вкусное и ароматное варенье.

Как ухаживать за клубникой

Если вы сталкиваетесь с тем, что кусты засыхают вместе с ягодами, хотя и с поливом был полный порядок, и жары особой не происходило, проверьте корни.

— Скорее всего, их подъел и повредил майский жук. Это сейчас большая напасть. Личинки очень любят корни земляники. Нужно удалить куст и перекопать землю под ним, убрать личинки, иначе можно потерять всю грядку, — предупредила агроном.

Также следует регулярно подрезать усы — вегетативные отростки, если вы пока не планируете размножать кусты. Их стоит аккуратно срезать секатором. Во время срезки усов стоит также удалить все пожелтевшие и поврежденные листья, чтобы урожай был здоровым. Если на грядке появляются сорняки, то их нужно своевременно пропалывать, но так, чтобы не повредить урожай.

Собирать ягоду нужно аккуратно — снимать с куста вместе с плодоножкой. Если дергать и тянуть растение, то это его повредит.

Важное про сад и огород

Скручиваются, желтеют, сохнут: как по листьям томатов определить, чего не хватает растению, — важная инструкция.

Будет сладкая и крепкая: как часто поливать тыкву и чем ее подкормить в открытом грунте.