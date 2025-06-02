Для детей в России вернули важный закон. За что вашего ребенка могут забрать в участок прямо с улицы

Каждый регион устанавливает свои возрастные и временные ограничения Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











С 1 июня до 31 августа в России снова начал действовать комендантский час для детей. За его нарушение родителям грозят штрафы, но в разных регионах нормы могут варьироваться. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, это правило означает, что лица, не достигшие 18 лет, без сопровождения родителей или заменяющих их людей не могут быть одни на улице и в общественных местах поздним вечером и ночью. Под ограничение попадает время с 22:00 до 6:00.

«Но в период летних школьных каникул для несовершеннолетних регионы могут делать послабление — на улице дети могут находиться, как правило, до 23:00», — отметил депутат.

Пока действует комендантский час, дети и подростки не могут самостоятельно посещать улицы, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы. Также им нельзя ездить одним в общественном транспорте.

«Если ребенка „поймали“ на улице в комендантский час, его обязаны доставить в отдел полиции и составить протокол в отношении родителей или опекунов. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей им грозит штраф от 100 до 500 рублей», — сказал Колунов.

Он добавил, что за повторное нарушение подростка могут поставить на профилактический учет в полиции.

«Это чревато последствиями: не исключены трудности с поступлением в военные академии или учебные заведения правоохранительных органов», — говорит парламентарий.