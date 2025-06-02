Впереди новые температурные рекорды? Синоптики рассказали, каким будет лето на юге страны

Некоторые эксперты уверены, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет в Сочи Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Синоптики прогнозируют, что лето 2025 года в южных регионах может стать самым жарким за последние годы наблюдений. После холодной весны, когда вода в Черном море едва прогрелась до +16 °C, регион ожидает резкий температурный скачок.

По данным аналитиков «Яндекс. Погода», в Краснодарском крае и Ростовской области будущее лето может превзойти температурные рекорды предыдущих десятилетий. А июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывает не торопиться с выводами.

«В профессиональной метеорологии не делаются прогнозы экстремальных событий. Современный уровень прогноза таков, что среднемесячные температуры прогнозируются только с вероятностью 20–25%», — пояснил синоптик в интервью РБК.

По его словам, в регионе уже давно произошло превышение среднесуточной температуры на 15 градусов, что считается началом «метеорологического лета».

Кроме того, как сообщил синоптик, в ближайшие дни температура в крае будет превышать норму на 1–2 градуса и достигнет 25–30 градусов.

А все потому, что юг европейской России в начале лета окажется в теплом секторе антициклона.