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Лето Эксперт Впереди новые температурные рекорды? Синоптики рассказали, каким будет лето на юге страны

Впереди новые температурные рекорды? Синоптики рассказали, каким будет лето на юге страны

Публикуем прогноз от Романа Вильфанда

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2 комментария
Некоторые эксперты уверены, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет в Сочи | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUНекоторые эксперты уверены, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет в Сочи | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Некоторые эксперты уверены, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет в Сочи

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Синоптики прогнозируют, что лето 2025 года в южных регионах может стать самым жарким за последние годы наблюдений. После холодной весны, когда вода в Черном море едва прогрелась до +16 °C, регион ожидает резкий температурный скачок.

По данным аналитиков «Яндекс. Погода», в Краснодарском крае и Ростовской области будущее лето может превзойти температурные рекорды предыдущих десятилетий. А июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывает не торопиться с выводами.

«В профессиональной метеорологии не делаются прогнозы экстремальных событий. Современный уровень прогноза таков, что среднемесячные температуры прогнозируются только с вероятностью 20–25%», — пояснил синоптик в интервью РБК.

По его словам, в регионе уже давно произошло превышение среднесуточной температуры на 15 градусов, что считается началом «метеорологического лета».

Кроме того, как сообщил синоптик, в ближайшие дни температура в крае будет превышать норму на 1–2 градуса и достигнет 25–30 градусов.

А все потому, что юг европейской России в начале лета окажется в теплом секторе антициклона.

Ранее мы публиковали прогноз метеорологов о том, какие аномалии могут возникнуть этим летом.

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Комментарии
2
Гость
4 часа
вильфанд-неплохо. Оглы-ещё лучше.
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