Аномальная жара, бури и торнадо? Ученый Гидрометцентра — об аномалиях лета 2025 года

По новостным лентам прошли сообщения об аномальной жаре предстоящим летом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Народные приметы гласят, что если зима выдалась теплой, то лето непременно будет холодным. Мол, природа сохранит баланс, даже если для этого придется устроить июльские заморозки. При этом новостные ленты пестрят заголовками о том, что лето в России будет аномально жарким, а на Москву и другие города обрушится небывалое количество торнадо. Кому верить — узнали у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— В принципе, не существует возможности прогнозирования экстремальных событий на долгие сроки. Это шаманство и жульничество, — напомнил метеоролог и призвал не доверять информации из интернета, где уже разложен прогноз на июнь, июль и август.

При этом Вильфанд уточнил, что уже 20 месяцев подряд держится экстремально высокая температура океана, и это, безусловно, повлияет на погоду предстоящим летом.

— Скорее всего, нынешний год войдет в пятерку самых жарких. Но как по территории земного шара произойдет распределение — за пределами знаний. Где-то будет очень тепло, а где-то и прохладно, — объяснил он.

По предварительным данным, в России летом погода будет в пределах климатической нормы или чуть теплее. Но говорить точнее об этом пока рано.

— Может, температура будет выше нормы на 1 °C, а может, на 5 °C или 10 °C — невозможно сказать, — добавил Вильфанд.

В жаркие дни жители городов тянутся к воде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что касается сообщений о торнадо, то климатологи их рост также связывают с изменениями климата на Земле.

— Это касается не только торнадо, но и очень сильных ветров, шквалов и очень сильных дождей. Или сильных снегопадов. Количество всех экстремальных событий на земном шаре увеличивается монотонно, но все-таки увеличивается. Но где произойдет? — подытожил метеоролог.

Как пережить жару в городе

Жара опасна для здоровья, особенно для пожилых, детей, людей с хроническими болезнями и тех, кто принимает мочегонные или другие лекарства. Даже спортсмены, тренирующиеся на солнцепеке без достаточного количества воды, могут получить перегрев.

Но риск есть не только на улице: душные квартиры, раскаленные машины и непроветриваемые помещения тоже приводят к тепловому удару. Особенно уязвимы малыши, их организм еще не умеет регулировать температуру, и даже короткое пребывание в «горячей» комнате или закрытой машине может стать для них смертельно опасным.

Чтобы защититься от перегрева, специалисты Роспотребнадзора советуют по возможности не выходить на улицу в самое пекло — с 12 до 16 часов, а если приходится — держаться в тени. Дома открывайте окна, используйте вентиляторы или кондиционеры. Одевайтесь в светлую свободную одежду из натуральных тканей, носите панаму или кепку, пейте больше воды, но не сладкую газировку, кофе или алкоголь. Лучше всего утоляет жажду несладкий зеленый чай или минералка. Ешьте легкую пищу: холодные супы, рыбу, овощи, избегайте жирного и острого. Почаще принимайте прохладный душ, а в дорогу берите бутылку воды. Не оставляйте детей и животных в машинах даже на минуту. Если работаете на улице, заходите в кондиционированные помещения, чтобы охладиться. Купайтесь только в разрешенных местах и не пропускайте прием лекарств, носите их с собой.

Когда на улице очень жарко, находиться на солнце долго опасно Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Так было 15 лет назад: основные факты о лете 2010 года

Аномальная жара держалась с июня по август, особенно в центральной и западной частях России;

температурные рекорды : в Москве температура достигала +38,2 °C (29 июля), а в некоторых регионах (например, в Калмыкии) — +45 °C ;

причины : блокирующий антициклон, который препятствовал проникновению влажного воздуха и осадков;

последствия : сильнейшие лесные пожары (особенно в Подмосковье, Рязанской и Нижегородской областях); задымление Москвы и других городов; урожай зерновых упал на 30–40% ; повышенная смертность (по разным оценкам, на 55 тысяч человек больше , чем обычно).



Другие жаркие летние периоды в России

2021 год : рекордная жара в Якутии (+39,5 °C в Верхоянске — один из самых высоких показателей за Полярным кругом);

2012 год : аномальная жара на юге России (в Краснодарском крае до +40 °C);

1972 год: сильная засуха и пожары в европейской части СССР.

Готовимся к жаре?

По данным «Авито Услуг», в первом квартале 2025 года больше всего вырос спрос на ремонт кондиционеров: москвичи стали интересоваться этой услугой на 68% чаще, чем год назад. Эксперты связывают это с уходом с российского рынка многих иностранных компаний, которые закрыли свои сервисные центры. Из-за этого люди теперь чаще обращаются к частным мастерам. В ответ на спрос выросло и предложение: количество объявлений от специалистов по ремонту кондиционеров увеличилось на 25%.