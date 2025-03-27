Черное море в мазуте покажется лучше Турции? Как «уличная революция» может ударить по турпотокам

Средиземное море в Турции тоже может оказаться под вопросом Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Турция уже почти неделю охвачена массовыми беспорядками, каких страна не видела уже 10 лет. Оппозиция выводит на улицы сотни тысяч недовольных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют главным политическим оппонентом действующего президента Реджепа Эрдогана.

Впрочем, для большинства россиян тонкости восточной политики мало интересны. Для них самое главное другое: будет ли спокойно в Турции, которая традиционно занимает первое место среди зарубежных направлений весной и летом?

Начнем с того, что протесты действительно многолюдные. Оппозиция заявляет, что в них участвуют миллионы человек. И, судя по многочисленным фото, это похоже на правду. Уличные акции протеста с 19 марта беспрерывно проходят не только в Стамбуле и Анкаре (крупнейших городах Турции), но уже и в столице курортной провинции Анталье.

Уже 21 марта в городе прошла первая акция протеста, пишет местная Antalya Hurses: оппозиция устроила несанкционированный марш по центру Антальи, на котором, судя по фото, было несколько сотен участников.

Протестующие в городах Турции не церемонятся с полицейскими, как и наоборот. Счет задержанных идет уже на сотни, а раненных в уличных столкновениях — на десятки.

В стране ограничен доступ к платформам иностранных соцсетей (включая Twitter/X, YouTube, TikTok и запрещенный в России Instagram). Хотя туристы сообщают, что с перебоями работает и WhatsApp (по данным Statista, это самый популярный мессенджер в стране).

В Стамбуле, например, протесты проходят в основном в двух районах — Сарачхане и Фатихе. Именно здесь сосредоточена основная часть исторических памятников (например, мечеть Султанахмет), ради которых туристы и едут в Стамбул. Здесь введены ограничения на передвижение. Так же как и на легендарной площади Таксим и в соседнем парке Гези (район Бейоглу).

Туристам бояться нечего?

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что туристам опасаться нечего. Неудобства могут быть связаны с дополнительными проверками на въезде и выезде из города, увеличенным временем ожидания трансфера и возможными задержками в работе общественного транспорта. В частности, с 19 марта в нескольких районах Стамбула (в том числе в районе площади Таксим) были закрыты станции метро и маршруты автобусов, проходящие рядом с местами проведения протестов.

АТОР рекомендует выбирать отели подальше от центральных площадей и улиц, избегать мест скопления людей и внимательно следить за обновлениями от местных властей и туристических компаний.

— Наши туристы после пандемии и СВО уже ничего не боятся. И даже протесты в Турции на раннее бронирование никак не влияют. Стамбул, кроме того, остается одним из основных стыковочных городов для полетов в третьи страны. Наверняка кто-то испугался и передумал лететь, но это единичные случаи, и на статистику они сильно не влияют, — комментирует MSK1.RU руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева.

— Мне кажется, угроза для туристов преувеличена, — согласна с Шавневой и руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. — Сейчас идут протесты в основном в Стамбуле и Анкаре, однако на ситуацию в туристической зоне это не влияет. Например, на Анталийском побережье, где находится наибольшая часть российских туристов, в целом спокойно. В случае, если выйдет распоряжение от Министерства экономики РФ, конечно, туроператоры будут вынуждены возвращать туристов раньше. Но на данный момент предпосылок к этому нет.

Куда податься россиянам?

Совсем не так оптимистичен, как его коллеги из туроператоров, другой эксперт по туристической отрасли, заместитель председателя комитета по развитию управляющих компаний Юга России и Крыма при «Ассоциации отельеров АМОС» Антон Бодокия.

— Ситуация в Турции вызывает обеспокоенность у туристического рынка. Ведь арест мэра Стамбула и последующие протесты — это внутренняя политическая нестабильность, которая может временно повлиять на восприятие Турции как туристического направления, — говорит Бодокия. — Уже сейчас можно ожидать, что часть туристов, особенно семейных и более осторожных, начнет рассматривать альтернативы.

— Ожидаете большого оттока туристов, которые хотели бы отдохнуть в Турции?

— Думаю, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, летом мы можем увидеть заметный переток спроса на внутренний рынок. В первую очередь это будет касаться Черноморского побережья — Сочи, Геленджика, Крыма. Для отечественных курортов это означает дополнительный спрос в высоком сезоне и возможность повышения цен. И уже в апреле–мае мы сможем увидеть рост раннего бронирования.

— А Крым и Кубань будут готовы к такому росту? Особенно учитывая, что в Сочи поедет и огромное число курортников, которые не захотят отдыхать в замазученной Анапе.

— Конечно, внутренний рынок должен быть подготовлен к такому спросу не только ценой, но и качеством сервиса. Вот, например, для нас, как управляющей компании отелей, это сигнал к тому, что в 2025 году стоит ожидать роста загрузки и потенциально более высокой средней цены на размещение. Так что мы уже готовим объекты к высокой конкуренции за гостя внутри страны и нацелены на усиление маркетинговых активностей уже в апреле.