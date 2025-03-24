НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Лето эксклюзив «Можно ехать с июня»: эксперт по туризму предложил неожиданную замену «мазутному» Черному морю

«Можно ехать с июня»: эксперт по туризму предложил неожиданную замену «мазутному» Черному морю

Уже спланировали свой отпуск?

6 731
43 комментария
Куда поехать в отпуск на море в 2025 году&nbsp;— совет эксперта по туризму | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКуда поехать в отпуск на море в 2025 году&nbsp;— совет эксперта по туризму | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Куда поехать в отпуск на море в 2025 году — совет эксперта по туризму

Источник:

Россияне не спешат покупать билеты и бронировать летний отдых в Анапе и в ее окрестностях на Черном море. Всему виной разлив мазута. Предполагается, что основным направлением этим летом станет Сочи. А есть ли альтернатива Черному морю? И можно ли заменить его Каспийским? Наши коллеги из 63.RU спросили у эксперта в сфере туризма — директора одного из самарских турагентств Анны Минаковой.

«Черное море максимально полезное по составу, хотя многие даже и не знают об этом. Каспийское море не такое прозрачное. А вот по градусам примерно как Черное. С июня туда можно смело ехать. Пляжи на Каспии отличные, очень много разных гостевых домов и отелей. Можно выбрать вариант и на берегу моря, и подальше от воды», — рассказала 63.RU эксперт в сфере туризма.

Что касается климата, то, как отметила Анна Минакова, он на Каспийском море мягкий и вполне комфортный:

«Потому что там есть горы, и из-за этого летом климат нежаркий, будет максимально комфортный для туристов».

Самыми туристическими городами на Каспии считаются Махачкала и Дербент.

«До Махачкалы летают прямые самолеты из Самары. Из Махачкалы до Дербента можно доехать на автобусе или на такси», — пояснила специалист.

Ранее мы публиковали разбор, стоит ли покупать туры в Турцию. И вместе с экспертом ярославской турфирмы изучали цены на отдых в популярных направлениях.

А вы поехали бы на Каспийское море вместо Черного?

Да, регулярно езжу на Каспий
Нет, Черное море ничто не заменит
Не езжу на моря вообще

ПО ТЕМЕ
Отпуск Лето Черное море Каспийское море Отпуск на море
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
43
Гость
24 марта, 20:35
Дагестан это лучшее место отдыха для недорогих россиян, круче только Чечня Нет слов, одни буквы
Гость
24 марта, 20:45
Вы забыли! Написать что нибудь про адреналин, и поиски приключений на свою пятую точку!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление