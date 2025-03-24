«Можно ехать с июня»: эксперт по туризму предложил неожиданную замену «мазутному» Черному морю

Куда поехать в отпуск на море в 2025 году — совет эксперта по туризму Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Россияне не спешат покупать билеты и бронировать летний отдых в Анапе и в ее окрестностях на Черном море. Всему виной разлив мазута. Предполагается, что основным направлением этим летом станет Сочи. А есть ли альтернатива Черному морю? И можно ли заменить его Каспийским? Наши коллеги из 63.RU спросили у эксперта в сфере туризма — директора одного из самарских турагентств Анны Минаковой.

«Черное море максимально полезное по составу, хотя многие даже и не знают об этом. Каспийское море не такое прозрачное. А вот по градусам примерно как Черное. С июня туда можно смело ехать. Пляжи на Каспии отличные, очень много разных гостевых домов и отелей. Можно выбрать вариант и на берегу моря, и подальше от воды», — рассказала 63.RU эксперт в сфере туризма.

Что касается климата, то, как отметила Анна Минакова, он на Каспийском море мягкий и вполне комфортный:

«Потому что там есть горы, и из-за этого летом климат нежаркий, будет максимально комфортный для туристов».

Самыми туристическими городами на Каспии считаются Махачкала и Дербент.

«До Махачкалы летают прямые самолеты из Самары. Из Махачкалы до Дербента можно доехать на автобусе или на такси», — пояснила специалист.

Ранее мы публиковали разбор, стоит ли покупать туры в Турцию. И вместе с экспертом ярославской турфирмы изучали цены на отдых в популярных направлениях.