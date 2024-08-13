Над Землей прошел мощнейший звездопад года. Каким он был — фото

В небе над Землей в ночь с 12 на 13 августа прошел крупнейший звездопад этого года. Природное явление было видно в разных уголках России. Давайте посмотрим на чарующие фото, сделанные в разных городах страны.

Персеиды — это частицы из шлейфа кометы Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Период ее обращения вокруг Солнца — около 133 лет. Но каждый год Земля проходит через оставленную ею пыль. Сгорая в атмосфере нашей планеты, песчинки выглядят как яркие вспышки или падающие звезды. А Персеидами их назвали потому, что они появляются со стороны созвездия Персея. Звездопад Персеиды считается самым ярким, зрелищным и интенсивным астрономическим явлением лета. Его можно увидеть с земли даже невооруженным глазом без каких-либо оптических приборов.

