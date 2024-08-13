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Лето Над Землей прошел мощнейший звездопад года. Каким он был — фото

Над Землей прошел мощнейший звездопад года. Каким он был — фото

Любуемся завораживающими кадрами

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Любуемся фотографиями звездопада

В небе над Землей в ночь с 12 на 13 августа прошел крупнейший звездопад этого года. Природное явление было видно в разных уголках России. Давайте посмотрим на чарующие фото, сделанные в разных городах страны.

Персеиды — это частицы из шлейфа кометы Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Период ее обращения вокруг Солнца — около 133 лет. Но каждый год Земля проходит через оставленную ею пыль. Сгорая в атмосфере нашей планеты, песчинки выглядят как яркие вспышки или падающие звезды. А Персеидами их назвали потому, что они появляются со стороны созвездия Персея. Звездопад Персеиды считается самым ярким, зрелищным и интенсивным астрономическим явлением лета. Его можно увидеть с земли даже невооруженным глазом без каких-либо оптических приборов.

Такую красоту можно было наблюдать в Ярославле
Свечение в нижней части кадра — свеет от домов
Какие яркие звезды!
Можно разглядывать часами
Звездопад — завораживающее зрелище
Такое небо наблюдали жители Кузбасса
Красота такая, что глаз не оторвать!
Им повезло увидеть алые переливы и звезды
Завораживающий вид
Падающую звезду запечатлел житель Челябинска
А эту красоту наблюдали в городе Снежинске Челябинской области
Вы видели северное сияние или звездопад? Поделитесь с нами фото!
Звоните8-905-645-9232
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