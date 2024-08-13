«В море — туалетная бумага»: туристы честно рассказали об отдыхе на популярном российском курорте

Есть мнение, что Адлер не рассчитан на такое количество туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сотни тысяч туристов со всей страны проводят свой отпуск и отрываются на полную катушку в Адлере. Пока одни наслаждаются отдыхом, другие почему-то страдают. Что же их не устраивает? Грязь, толпы людей и ротавирус относятся к наиболее частым жалобам. А еще все обращают внимание на звук автомобильных сирен, ставший постоянным атрибутом лета. Чтобы понять, что происходит в Адлере прямо сейчас, наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали комментарии приезжих и местных жителей.



Сами сорят, потом пишут, что грязно

— Мы без вас не умирали с голоду… Из-за вас сейчас бешеные цены. Неужели только Сочи для отдыха? Ведь самим неудобно: народу тьма, на пляже яблоку негде упасть. На сегодня Сочи принял 7 миллионов туристов, в советское время — только около четырех, прям резиновый город. Неужели столько денег, что нельзя где-нибудь в другом месте в России отдохнуть? На днях узнала от родственницы из Кузбасса: чтобы отдохнуть, берут кредит, а потом всю зиму на картошке с капустой сидят. Мрак!



— Кто виноват, что такой наплыв отдыхающих? Я местная жительница, и мы, жители, тоже страдаем от отдыхающих. Они ведут себя очень плохо, на улицах мусорят, бросая его в клумбы наших домов, ведут себя очень шумно на улицах в позднее время, много пьяных отдыхающих. Пьют, а бутылки бросают на газоны или под деревья. Сами сорят, потом пишут, что грязно.



— Кому не нравится, не приезжайте. Нам меньше шума будет и чище улицы. Вы нам делаете адскую жизнь, а себе — адский отдых. В чем виноваты мы, что болеете вы ротавирусом. Вы его привозите и нас заражаете. Жалуется она на отдых, ваш отдых зависит от вас, и наша жизнь зависит от вас. Мы не жалуемся на ваш наплыв к нам.



— А почему все претесь в Адлер. Есть другие места: Туапсе, Лазаревское, Якорная щель, Дагомыс, Сочи, Хоста. И так далее по маршруту. Нет, всем подавай Адлер. Нам, местным, Адлер и даром не нужен.



Круглосуточный вой сирен

Очень многие отдыхающие, побывавшие в Адлере, жалуются на всплеск заболеваемости ротавирусом и отмечают нескончаемый вой сирен скорых, которые днем и ночью ездят по вызовам, связанным с кишечной инфекцией.



— Были проездом в Адлере. Полдня на вокзале ждали электричку. Ребенок купался, не заболел. Но скорые ехали каждые две минуты. Сама удивилась. Пробки бешеные. И это везде, не только в Адлере. Сейчас отдыхаем в Хобзе. Тьфу-тьфу, пока нормально.



— Подтверждаю. Автомобили скорой помощи, полиции каждые 5–7 мин. мчатся с сиренами по улице Ленина круглосуточно. Отдыхающие возмущены, конечно. Как можно!



— Прилетели в Адлер 16 июля и слегли с этим ротавирусом через два дня, весь отпуск пропал. Скорые ездят с сиренами каждые 5 минут. Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага. Вот ваш хваленый курорт.



Решили нас всех извести

Местные жители подтверждают слова туристов, сирены в Адлере действительно не умолкают. Люди надеются на то, что совместными жалобами ситуацию удастся изменить. А еще просят войти в положение.



— Мы живем в Адлере, и это бич — сирены машин разных мастей, скорых, полицейских, Росгвардии. И воют сирены с 6 утра и до 12 ночи. Наверное, решили нас всех извести! Гости, вы хоть пишите об этом! Может, вместе добьемся, чтобы заменили сирены на другой сигнал и запретили кому попало включать сирены в черте города.

