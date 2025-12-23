Самый модный новогодний макияж: 7 идей, с которыми вы точно станете звездой вечера

В новогоднюю ночь блеск должен быть не только у глаз Источник: Мария Романова / Городские медиа

Чтобы вы встретили Новый год во всеоружии, мы уже выбрали наряды в трендовом цвете праздника вместе с Владом Лисовцом, выяснили, от какого маникюра будет глаз не отвести, определились с неотразимыми прическами, а теперь остался последний штрих — макияж. Визажист Елена Лалетина рассказала, как создать запоминающийся образ, притом с минимальным количеством продуктов.

Сияющая кожа

В Новый год не экономьте на сиянии, особенно если речь идет о коже. Она должна выглядеть свежей, напитанной и словно с мороза. Когда снежинки тают и лицо выглядит словно из стекла.

В 2026-м сияющая кожа становится еще более желанной. Елена Лалетина визажист, лучший в Екатеринбурге по версии премии Shopping года 2024

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Визажист настаивает, что в Новый год нужно забыть о плотном тоне, который выглядит словно вторая кожа. Делайте ставку на увлажнение. Перед нанесением макияжа используйте увлажняющую сыворотку, дальше подберите легкую базу и не жалейте хайлайтера. Из всех, что есть на полочке в магазинах, эксперт особенно рекомендует брать в стике. Он не только удобный, но его можно положить в сумочку и подправить макияж на самом празднике.

Если сияния недостаточно, на помощь придут кремовые румяна с деликатным шиммером и праймеры с мерцающими частицами.

Монохромный макияж

Чтобы сохранить время 31 декабря, сделайте макияж одним продуктом, такой прием в тренде всю зиму. Так вам не придется долго думать, какой оттенок помады точно будет сочетаться с тенями, а если вы празднуете вне дома, то в сумочку достаточно положить лишь одно средство — удобно.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Летом и осенью монохромный макияж делали румянами и тенями нежного розового цвета, в Новый год им на смену пришли оттенки металлик.

— В новогоднюю ночь выбирайте золото, бронзу, медь. Нанесите их на веки, скулы и губы для создания гармоничного образа, — поделилась визажист.

Эффектные стрелки

Весь свой креатив в Новый год выкручиваем на максимум пока рисуем стрелки. Не бойтесь быть смелыми и выразительными. Сделайте двойную стрелку, растушуйте, придайте ей необычную форму — всё, к чему давно лежала душа, но не было повода попробовать.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Эксперименты с цветами также приветствуются. Попробуйте сделать зеленую или красную стрелку, только не забудьте белую подложку, чтобы цвет был ярче. Или добавьте сияния с помощью глиттера, его можно нанести как самостоятельно, так и поверх готовой стрелки.

— Экспериментируйте с формой, цветом и текстурой. Главное — четкость линий и аккуратность исполнения, — считает Елена.

Румяна

Румяна играют важную роль в создании свежего и отдохнувшего образа. Неважно, сделаете вы акцент на глазах и подберете нюдовую помаду или, наоборот, решите обратить особое внимание на губы, румяна оживят лицо, и оно не будет смотреться как плоский блинчик.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Румяна можно использовать не только на щеках, но и для макияжа глаз, создавая гармоничный образ. Выбираем цвета нежно-розовые и персиковые, — перечислила визажист.

Нюдовая помада

Все обладательницы десятков помад и карандашей в разных оттенках бежевого — выдыхаем, нюд остается в тренде. За последние годы он показал себя как универсальный бьюти-спаситель, который подходит для любого повода. В Новый год остается только подобрать идеальный оттенок, и он впишется хоть в монохромный макияж, хоть в дуэт с яркими стрелками.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Глянец и лаковые текстуры придают губам эффект объема и свежести. Глосс можно использовать отдельно или в качестве верхнего слоя для помады, — предлагает Елена.

Акцентные губы

В новогоднюю ночь не стоит бояться сделать акцент на губах. Выделите их и сделайте центром своего образа. Но помните: если губы — главный элемент образа, они должны быть идеальными, как у звезд Голливуда 30-х. Розовый, оранжевый, черный или фиолетовый лучше оставить для других случаев.

В 2026 году актуальны будут винные, ягодные и красные оттенки с матовым или глянцевым финишем. Елена Лалетина визажист, лучший в Екатеринбурге по версии премии Shopping года 2024

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Главное — найдите стойкие продукты, которые переживут все салаты и поздравительные поцелуи и после курантов.

Макияж «без макияжа»

Макияж, который выглядит, будто вы ничего не делали, — всегда в тренде. Он подходит как для повседневного использования, так и для особых случаев, как, например, Новый год. Сделайте легкое покрытие из BB- или CC-крема, чтобы немного прикрыть несовершенства и выровнять тон кожи, на губы нанесите бальзам или блеск.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Главное — это естественность, ухоженность и легкость в нанесении косметики, — дает финальное напутствие перед праздниками Елена Лалетина.