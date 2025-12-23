НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

4 м/c,

сев.

 758мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
«Умные решения»
Распродают имущество дорожника
Открыли елочные базары
Что подарить и как отметить Новый год
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
Объединят дома для престарелых
Стиль и красота Обзор Самый модный новогодний макияж: 7 идей, с которыми вы точно станете звездой вечера

Самый модный новогодний макияж: 7 идей, с которыми вы точно станете звездой вечера

Визажист объяснила, как накраситься быстро, модно и без горы косметики

43
В новогоднюю ночь блеск должен быть не только у глаз | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ новогоднюю ночь блеск должен быть не только у глаз | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В новогоднюю ночь блеск должен быть не только у глаз

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Чтобы вы встретили Новый год во всеоружии, мы уже выбрали наряды в трендовом цвете праздника вместе с Владом Лисовцом, выяснили, от какого маникюра будет глаз не отвести, определились с неотразимыми прическами, а теперь остался последний штрих — макияж. Визажист Елена Лалетина рассказала, как создать запоминающийся образ, притом с минимальным количеством продуктов.

Сияющая кожа

В Новый год не экономьте на сиянии, особенно если речь идет о коже. Она должна выглядеть свежей, напитанной и словно с мороза. Когда снежинки тают и лицо выглядит словно из стекла.

<p>Елена Лалетина</p><p>Елена Лалетина</p>

В 2026-м сияющая кожа становится еще более желанной.

Елена Лалетина

визажист, лучший в Екатеринбурге по версии премии Shopping года 2024
Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Визажист настаивает, что в Новый год нужно забыть о плотном тоне, который выглядит словно вторая кожа. Делайте ставку на увлажнение. Перед нанесением макияжа используйте увлажняющую сыворотку, дальше подберите легкую базу и не жалейте хайлайтера. Из всех, что есть на полочке в магазинах, эксперт особенно рекомендует брать в стике. Он не только удобный, но его можно положить в сумочку и подправить макияж на самом празднике.

Если сияния недостаточно, на помощь придут кремовые румяна с деликатным шиммером и праймеры с мерцающими частицами.

Монохромный макияж

Чтобы сохранить время 31 декабря, сделайте макияж одним продуктом, такой прием в тренде всю зиму. Так вам не придется долго думать, какой оттенок помады точно будет сочетаться с тенями, а если вы празднуете вне дома, то в сумочку достаточно положить лишь одно средство — удобно.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Летом и осенью монохромный макияж делали румянами и тенями нежного розового цвета, в Новый год им на смену пришли оттенки металлик.

— В новогоднюю ночь выбирайте золото, бронзу, медь. Нанесите их на веки, скулы и губы для создания гармоничного образа, — поделилась визажист.

Эффектные стрелки

Весь свой креатив в Новый год выкручиваем на максимум пока рисуем стрелки. Не бойтесь быть смелыми и выразительными. Сделайте двойную стрелку, растушуйте, придайте ей необычную форму — всё, к чему давно лежала душа, но не было повода попробовать.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Эксперименты с цветами также приветствуются. Попробуйте сделать зеленую или красную стрелку, только не забудьте белую подложку, чтобы цвет был ярче. Или добавьте сияния с помощью глиттера, его можно нанести как самостоятельно, так и поверх готовой стрелки.

— Экспериментируйте с формой, цветом и текстурой. Главное — четкость линий и аккуратность исполнения, — считает Елена.

Румяна

Румяна играют важную роль в создании свежего и отдохнувшего образа. Неважно, сделаете вы акцент на глазах и подберете нюдовую помаду или, наоборот, решите обратить особое внимание на губы, румяна оживят лицо, и оно не будет смотреться как плоский блинчик.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

— Румяна можно использовать не только на щеках, но и для макияжа глаз, создавая гармоничный образ. Выбираем цвета нежно-розовые и персиковые, — перечислила визажист.

Нюдовая помада

Все обладательницы десятков помад и карандашей в разных оттенках бежевого — выдыхаем, нюд остается в тренде. За последние годы он показал себя как универсальный бьюти-спаситель, который подходит для любого повода. В Новый год остается только подобрать идеальный оттенок, и он впишется хоть в монохромный макияж, хоть в дуэт с яркими стрелками.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

— Глянец и лаковые текстуры придают губам эффект объема и свежести. Глосс можно использовать отдельно или в качестве верхнего слоя для помады, — предлагает Елена.

Акцентные губы

В новогоднюю ночь не стоит бояться сделать акцент на губах. Выделите их и сделайте центром своего образа. Но помните: если губы — главный элемент образа, они должны быть идеальными, как у звезд Голливуда 30-х. Розовый, оранжевый, черный или фиолетовый лучше оставить для других случаев.

<p>Елена Лалетина</p><p>Елена Лалетина</p>

В 2026 году актуальны будут винные, ягодные и красные оттенки с матовым или глянцевым финишем.

Елена Лалетина

визажист, лучший в Екатеринбурге по версии премии Shopping года 2024
Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Главное — найдите стойкие продукты, которые переживут все салаты и поздравительные поцелуи и после курантов.

Макияж «без макияжа»

Макияж, который выглядит, будто вы ничего не делали, — всегда в тренде. Он подходит как для повседневного использования, так и для особых случаев, как, например, Новый год. Сделайте легкое покрытие из BB- или CC-крема, чтобы немного прикрыть несовершенства и выровнять тон кожи, на губы нанесите бальзам или блеск.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

— Главное — это естественность, ухоженность и легкость в нанесении косметики, — дает финальное напутствие перед праздниками Елена Лалетина.

Планируете краситься на Новый год?

Я без макияжа даже мусор не выношу, а тут — праздник
Сделаю легкий макияж
Буду делать обязательно, а цвета выберу по настроению
Отпраздную без макияжа
Я буду спать, поэтому макияж не нужен
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Макияж Новый год Тренд Стиль Красота
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем