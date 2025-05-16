«Хороши сами по себе, но не вместе»: стилисты раскритиковали наряды звезд на красной дорожке в Каннах — что пошло не так

Актрисе Ван Кьянху смело можно вручить приз за самое объемное платье вечера Источник: Antonin Thuiller / Getty Images











С 13 по 24 мая в Каннах проходит международный кинофестиваль. На открытии собрались звезды разной величины: под софитами и вспышками камер они одаривали друг друга улыбками и позировали для фотографов. Разумеется, все собрались ради киноискусства, но мода всегда была и будет неотъемлемой составляющей подобных мероприятий. В этом году для женщин ужесточили правила дресс-кода: излишняя прозрачность и оголенность не приветствуются. Удалось ли им уместиться в новые рамки и насколько удачно — в обзоре NGS.RU.

Каждый год масштабное кинособытие на пару мгновений превращается в Неделю высокой моды. Актрисы, режиссеры, модели и инфлюенсеры наряжаются в дорогие бренды, всячески стараясь перещеголять друг друга и привлечь к себе максимум внимания. Их будут обсуждать, их фото разлетятся по всему миру, их поклонники будут восхищаться ими — или огорчаться, если наряд получился неудачным.

Глава жюри Каннского фестиваля, французская актриса Жюльет Бинош Источник: Pascal Le Segretain / Global Media

Знаменитости не всегда выглядят идеально. Порой их стилистические решения удивляют и даже пугают. Как и почему их стилисты выбирают для них то, на что грустно смотреть, — непонятно, но факапы случаются даже у самых-самых.

Мы тщательно рассмотрели образы с ковровой дорожки в день открытия фестиваля и показали их экспертам, попросив оценить успешность или провальность звездного выбора.

Марина Воробьёва

Тренд-аналитик Марина Воробьева заметила, что многие наряды будто были заменены в последний момент: ей бросились в глаза простота и недоработанность образов. Особенно это заметно на модели Белле Хадид, указала она.

Белла Хадид в платье от Saint Laurent выглядела непривычно просто Источник: Pascal Le Segretain / Global Media

«Конечно, Белла сама по себе очень красива, но есть ощущение, будто на открытие кинофестиваля она планировала что-то безумное и прозрачное, а это платье предназначалось для одной из вечеринок. Для ковровой дорожки ему не хватает шлейфа. Видно, что образ пытались спасти сережками от Chopard, но даже с ними Белла выглядит слишком просто», — считает Марина Воробьева.

Квентин и Даниэла будто на семейной фотосессии Источник: Vittorio Zunino Celotto / Global Media











Интересно было посмотреть на образ Даниэлы Пик — жены Квентина Тарантино. Безупречно сидящее платье правильной длины, макияж, укладка — идеально.

«Образ в стиле старого доброго Голливуда. Платье с намеком на обнажение, сдержанное и сексуальное, село на Даниэлу отлично. Жаль, нет ни одного фото, где можно рассмотреть образ полностью: она везде в обнимку с Квентином. Лучший аксессуар для женщины — любящий мужчина», — иронизирует стилист.

Как ловко брошь перетягивает внимание от высокого выреза на платье Источник: Pascal Le Segretain / Global Media

Один из лучших образов, по мнению Марины Воробьевой, — у супермодели Изабель Фонтани. Пудрового цвета платье с драпировкой, изящный шлейф — ничего лишнего. Идеально для ковровой дорожки.

«Она похожа на статуэтку. Есть большая ювелирная брошь, но при этом гладкая укладка, нет перебора с макияжем, — комментирует образ модели Марина Воробьева. — Помним, что уже второй год подряд броши становятся одним из главных аксессуаров и для выходов, и для мероприятий, и для повседневной жизни».

Ирина Шейк выбрала Armani Privé Источник: Daniele Venturelli / Global Media

Образ Ирины Шейк стилист не оценила: не разделяет Марина Воробьева общих восторгов по поводу наряда модели.

«Платье и Ирина хороши сами по себе, но не вместе. Это не самый лучший ее наряд, нет попадания. Возможно, это какая-то коллаборация, или образ заменили из-за ужесточения дресс-кода, но Ирина в этом платье потерялась. Меня привлекает только портретная зона. Думаю, образу не хватает структурности, горошек хочется покрупнее», — рассуждает стилист.

Ева Лонгория выбрала кутюр от Tamara Ralph — элегантно и без перегибов Источник: Stephane Cardinale — Corbis / Global Media











Шикарная Ева Лонгория, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», выбрала сверкающее, но при этом сдержанное платье с красивым бархатным шлейфом.

«Всё хорошо ровно до тех пор, пока не разглядишь огромный бант. Он выглядит комично и нелепо — будто бы какой-то периферийный дизайнер решил улучшить и без того красивое платье. Если бы был просто шлейф, смотрелось бы гораздо лучше, — комментирует образ актрисы Марина Воробьева. — Ева выглядит потрясающе, кристаллы в цвете „шампань“ идеально гармонируют с ее цветом кожи и смотрятся дорого».

Актриса Джулия Гарнер появилась в Gucci Источник: Daniele Venturelli / Getty Images

В образе Джулии Гарнер тоже легкая имитация голого платья, но слишком высокий разрез. К образу также больше подошла бы гладкая укладка, например пучок. И более яркий макияж губ.

«Несмотря на то что весь мир моды говорит о лояльности и инклюзивности — всё для всех, на красных ковровых дорожках мы видим, что на выходы звезды выбирают платья, предназначенные и сшитые специально для моделей: маленький размер и высокий рост, — заметила стилист. — Звезда — обычный человек, с обычной фигурой. Когда она надевает платье модели, ломаются пропорции, часто не хватает роста. Это хорошо видно на Джулии: ее рост — 165 см, а платье — для более высокой девушки. Высокий каблук на туфлях, которые больше похожи на стрипы, не улучшил образ актрисы, но по-другому с этим платьем никак, а элегантных туфель на таком высоком каблуке не бывает».

Алессандра Амбросио появилась в классическом Zuhair Murad Источник: Doug Peters / Global Media

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио с образом тоже не угадала: всё испортили прическа и неудачное болеро.

«Алессандра очень красива, но мне непонятен выбор прически — а-ля выпускница-2010. А болеро будто бы с AliExpress, смотрится очень дешево. Если от него отказаться, а прическу заменить на голливудскую волну или гладкий пучок, то впечатление от образа будет совсем другое. Красивое платье, изумрудный шелк, удачная драпировка, корсет хорошо сидит, украшения подобраны идеально», — оценила стилист.

Холли Берри в этом году в составе жюри, актриса сделала ставку на Jacquemus Источник: Doug Peters / Global Media

Холли Берри всех удивила: это же надо было так одеться. Неужели у Jacquemus не было ничего другого?

«Платье отдельно, Холли — отдельно. Контрастная широкая полоска сделала ее похожей на Битлджуса. Снова история с ростовкой: платье длинное, туфли на платформе ее не украсили», — говорит Марина Воробева.

Юлия Ушакова

Топ-стилист Юлия Ушакова поддерживает новое правило, считая его уместным и нужным. Ей, как и ее коллеге, тоже бросились в глаза простота и незавершенность многих образов из-за ужесточений: Каннский фестиваль в этом году получился как никогда консервативным.

«Видимо, у организаторов накипело, раз они решили пойти на такие крайние меры», — рассуждает Юлия.

Блогер Наталья Османн и спортсмен Максим Сапожников на Каннском кинофестивале как Мистер и Миссис Блэк Источник: Pascal Le Segretain / Getty Images











В итоге получилось из крайности в крайность: голые платья заменили черные мешки. Блогер Наталья Османн будто бы пришла на похороны, а не на кинофестиваль.

«Монохромное черное платье, совершенно неподходящее для ковровой дорожки, траурная вуаль, невыразительный макияж и слишком простая прическа. Наталья хороша, но образ ее совершенно не красит. Я бы разбавила его аксессуарами, а лучше надела бы другое платье», — оценила выход Юлия Ушакова и добавила пару слов в сторону Максима: фрак всегда украшает мужчину.

Китайская актриса Ван Кьянху привлекала внимание как могла Источник: Antonin Thuiller / Getty Images











Китайская актриса Ван Кьянху определенно запомнится публике: ее платье, похожее на гору взбитых сливок, обсуждают второй день подряд.

«Это платье великолепно с точки зрения маркетингового хода: цель привлечь внимание достигнута. Такой наряд может позволить себе очень миниатюрная девушка, какой Ван Кьянху и является. Если бы его выбрала полная девушка, то она бы проявилась в нем в еще большей форме», — прокомментировала образ китаянки Юлия Ушакова.

Хайди Клум в этом году провалила свой модный лук Источник: Stephane Cardinale — Corbis / Getty Images











Всем шлейфам шлейф — так можно сказать о платье Хайди Клум. Несмотря на хвалебные отзывы, Юлия Ушакова считает образ актрисы провальным.

«Ее платье как бесформенное облако. Хайди высокая, вырез на платье акцентирует внимание на обнаженную ногу, на колено. Как говорила Коко Шанель, колени не самая красивая часть женского тела, — говорит стилист. — Большой шлейф — хорошо, но я бы уменьшила объем вокруг тела».

Модель Мария Боргес определенно угадала с выбором платья Источник: Antonin Thuiller / Getty Images

Моделей на ковровой дорожке собралось, кажется, больше, чем актрис.

«Восхищаюсь красотой фигуры. Платье идеально сидит на Марии и сочетается с ковровой дорожкой. Красивый шлейф, длина — мне очень нравится», — хвалит выбор Марии Боргес Юлия Ушакова.

Может, если бы под жакетом был топ, образ получился бы более складным Источник: Doug Peters / Getty Images

А вот итальянская модель Паола Турани к открытию отнеслась несерьезно — бабушкина кофта ее не украсила.

«Модель нарушила правила: чрезмерно глубокий вырез неуместен. Жакет в стиле кантри не гармонирует с юбкой, образ не складывается. Модель зачем-то обнажила практически всю грудную клетку. Считаю, показывать нужно то, что можно показать, но не худобу», — прокомментировала образ Паолы стилист.

Образ Росси не удался Источник: Mike Marsland / Getty Images

Провал года Юлия Ушакова присудила испанской актрисе Росси де Пальма.

«Единственное, что в этом образе красиво, — элегантный вырез. Росси де Пальма может выглядеть хорошо, но ее стилист будто бы взял выходной. Зачем очки? Прическа неудачная. Образ получился несуразный, он не соответствует месту», — считает стилист.

Слишком белое платье не украсило модель Источник: Stephane Cardinale — Corbis / Getty Images











Модель Каро Даур будто только со свадьбы: быстренько вышла замуж — и в Канны. Девушка красивая, платье — тоже, но по отдельности.

«Важно помнить про уместность образа. Недостаточно просто одеться красиво, подобрать вещь под свой тип фигуры, под свой колорит. Одежда должна соответствовать месту, в которое вы отправляетесь. В случае с Каро Даур платье слишком свадебное», — объясняет стилист.

Австралийская модель Шанина Шейк вышла, сверкая, но не там Источник: Mike Marsland / Getty Images

Австрийская топ-модель, по мнению Юлии Ушаковой, с образом не угадала. Стилисту бросилась в глаза горизонтальная линия декольте, которая визуально добавила объем в руки Шанины.

«Нужно заниматься в зале или иметь тонкую точеную линию рук, чтобы выбирать такую линию декольте: горизонтальная линия всегда расширяет руки. Платье Шанины, на мой взгляд, невыразительное. У нее теплый подтон кожи, в коричневом или молочном оттенке платье смотрелось бы лучше. Мне не хватает цвета в этом образе», — оценила стилист.

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