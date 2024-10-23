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Стиль и красота фоторепортаж Какие все стильные! Смотрим на осенние образы жителей Ярославля

Какие все стильные! Смотрим на осенние образы жителей Ярославля

Разглядываем луки горожан, которые идеально подходят под время года

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1 комментарий

Смотрим на осенние луки ярославцев

Желтые листья, мелкий дождь, ветер — октябрь в самом разгаре. Несмотря на лужи на тротуарах и раздражающую морось, горожане стараются одеваться тепло и со вкусом. На одних — узорные шарфы, на других — пастельные пальто.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов вышел на улицы города, чтобы посмотреть, как одеваются ярославцы. В этом материале показываем осенние образы жителей города.

Сочетание клетки и фактур — вечная классика

Пальто — идеальное решение для осени. Тепло и стильно

Можно выбрать более строгий монохромный образ

Оверсайз-куртки всегда смотрятся стильно

Главное — яркий акцент

Одноцветные образы можно разбавить яркими аксессуарами

Охристый и оранжевый — главные цвета осени!

Шапку можно использовать как элемент, объединяющий образ

Тренчи, как и пальто, популярны среди горожан

От этого насыщенного цвета сложно оторвать взгляд

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Комментарии
1
Гость
48 минут
А город то на фотках какой стильный, расписной. Прям словно в татушках.
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