Какие все стильные! Смотрим на осенние образы жителей Ярославля
Разглядываем луки горожан, которые идеально подходят под время года
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Желтые листья, мелкий дождь, ветер — октябрь в самом разгаре. Несмотря на лужи на тротуарах и раздражающую морось, горожане стараются одеваться тепло и со вкусом. На одних — узорные шарфы, на других — пастельные пальто.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов вышел на улицы города, чтобы посмотреть, как одеваются ярославцы. В этом материале показываем осенние образы жителей города.