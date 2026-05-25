Отцветает то, что не должно: лишится ли Ярославль цветов и ягод из-за жары? Ответ биолога

Что в 2026 году зацвело раньше срока Источник: Александр Куренной / 76.RU

Середина мая встретила ярославцев жаркой погодой. Воздух прогрелся до +32 градусов, что для Ярославля в это время года — ситуация аномальная. От жары раньше времени зацвели растения, в лесах даже пошли грибы. Заведующая гербарным фондом кафедры биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Зоя Секацкая рассказала 76.RU, как это отразиться на дальнейших плодах и цветах.

«Цветет вовсю»

Жара ускорила рост и созревание многих растений. Как объяснила эксперт, многие выбросили цветоносы.

«Пока тепло — идет ускоренная вегетация и цветение», — подчеркнула биолог.

Вегетация — это период активной жизнедеятельности растения, в который входит развитие, рост и фотосинтез.

Из-за раннего созревания период вегетации закончится у растений также раньше обычного. А сам период цветения будет короче.

«Поскольку вегетация ускорилась, сроки цветения тоже сократились. Это можно заметить на примере черемухи. Сирень также зацвела, а у нее сроки фенологические — после 25 мая. Но она цветет вовсю», — объяснила Зоя Секацкая.

Фенологические сроки — даты определенных сезонных этапов в природе, зависящие от погодных условий и климата.

Боятся засухи

На языке Ламарка, как привела в пример Зоя Секацкая, желание растений быстро расцвести связано со «страхом» засухи.

«Растения, ожидая засуху, стараются как можно быстрее отвегетировать, то есть вырасти и отцвести. Дальше у растений будет продолжаться вегетация, цветения уже не будет. Конечно, высокая температура подогнала сроки цветения многих растений. Например, в некоторых местах душистый колосок уже зацвел. Это злак, а сроки его цветения — где-то середина июня», — дополнила специалист.

«Снега было много»

Эксперт успокоила: последствия от потепления не катастрофичны. Свою роль в этом сыграла богатая снегом зима.

«Влаги в почве пока достаточно. Снега было много, и влага сохраняется. Пока», — обратила внимание биолог.

Потепление отразилось и на ягодах. Но и им, по мнению эксперта, засуха тоже не грозит.

«Я думаю, катастрофы большой не будет. Еще раз повторю, это из-за того, что много было снега, и влаги вполне достаточно сейчас», — подчеркнула Зоя Секацкая.