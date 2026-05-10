Ярославский миколог предупредила об опасности популярных весенних грибов

Миколог предупредила об опасности весенних грибов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Самые распространенные весенние грибы в Ярославской области — сморчки и строчки. Строчки начинают расти примерно с конца апреля, а сморчки — с начала мая. У сморчков есть съедобные и условно съедобные разновидности. Строчки относятся к условно съедобным. Но многие грибники собирают и те и другие, а затем употребляют их в пищу.

Ярославский миколог Ольга Лазарева предупредила, что строчки могут вызвать отравление.

«В строчках содержатся токсины гиромитрины. Эти вещества разрушают клетки крови и печени, поражают центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт. Поэтому употребление в пищу жаренных без предварительного отваривания строчков может быть опасно. Также нельзя есть бульон из этих грибов», — рассказала в беседе с 76.RU Ольга Лазарева.

Впрочем, даже отварные и сушеные строчки, по информации миколога, отчасти сохраняют опасные вещества. Это может представлять опасность для людей с повышенной чувствительностью к этому яду.

Строчок содержит в себе опасные вещества Источник: Мария Романова / Городские медиа

Сморчки считаются менее опасными.

«В Ярославской области чаще всего встречаются два вида: сморчок съедобный и сморчок конический. Оба вида пригодны в пищу после отваривания в кипящей подсоленной воде в течение 10–15 минут (отвар сливается) либо после сушки без отваривания», — рассказала Ольга Лазарева.

В Ярославской области растут съедобные виды сморчков Источник: Мария Романова / Городские медиа

Кстати, есть еще один гриб, который можно встретить в лесах Ярославской области, — сморчковая шапочка. Она больше распространена в южных районах региона. Растет с середины мая до начала июня.

«Условия употребления в пищу у этого гриба такие же, как и у сморчков», — отметила специалист.

Сморчковая шапочка — еще один обитатель ярославских лесов Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как отличить сморчки, строчки и сморчковые шапочки

У сморчков, как правило, шляпка более вытянутая, правильной формы, с полостями внутри. У строчков шляпка более круглая, неправильной формы, напоминающая грецкий орех или головной мозг. Шляпка сморчковой шапочки небольшая, сморщенная, по форме напоминает наперсток. В отличие от сморчков ее нижний край свободный, прирастает к ножке только на самой верхушке.

Кстати, ранее мы показывали первые грибные уловы ярославцев.

Планируете открыть грибной сезон? Да, собираюсь отправиться на разведку, как потеплеет Подожду до лета Расскажу в комментариях о своем улове!