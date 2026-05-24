Уже в ближайшие часы: в Ярославской области пройдет гроза

Уже в ближайшие часы: в Ярославской области пройдет гроза

Экстренное предупреждение от МЧС

В Ярославской области пройдет гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области пройдет гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие 1-3 часа 24 мая местами в Ярославской области ожидается гроза с ветром порывами до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. По прогнозу непогода продлится до 9:00 25 мая.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, в том числе холодного водоснабжения, нарушением в работе всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Также возможны обрушения аварийных крыш зданий, рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев. Предполагается, что из-за ухудшения погоды может увеличиться количество случаев травматизма среди населения.

«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — уточнили в региональном РСЧС.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 24 мая в Ярославской области +17 градусов, переменная облачность, небольшие дожди.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
