Уже в ближайшие часы: в Ярославской области пройдет гроза

В Ярославской области пройдет гроза

В ближайшие 1-3 часа 24 мая местами в Ярославской области ожидается гроза с ветром порывами до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. По прогнозу непогода продлится до 9:00 25 мая.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, в том числе холодного водоснабжения, нарушением в работе всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Также возможны обрушения аварийных крыш зданий, рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев. Предполагается, что из-за ухудшения погоды может увеличиться количество случаев травматизма среди населения.

«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — уточнили в региональном РСЧС.

Телефон экстренных служб — 112.