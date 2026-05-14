«Ухудшение видимости»: ярославцев предупредили о резком изменении погоды

К ночи погода испортится Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром. Об этом сообщили в канале, который создан, чтобы уведомлять жителей Ярославской области о чрезвычайных ситуациях.

«Гроза, местами с ливнем, усиление ветра при грозе порывами до 18 м/с и ухудшение видимости до 1000 м ожидаются в отдельных районах Ярославской области днем 15 мая», — уточнили в РСЧС Ярославской области.

Скорость ветра 18 м/с (65 км/ч) говорит об очень крепком ветре, способном сломать небольшие стволы деревьев.

Из-за сильного ветра просят проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом.

При этом порывы ветра ожидаются лишь в случае грозы. Непогода, согласно данным карты осадков «Яндекса» вероятнее всего затронет западные округа Ярославской области: Рыбинск и Углич к вечеру, 14 мая. Ночью дожди придут в Ярославль.

Прогноз погоды в Ярославле на ближайшие дни от Росгидромета:

Пятница, 15 мая: ночью +12, днем +22, возможен дождь.

Суббота, 16 мая: ночью +13, облачно, небольшой кратковременный дождь. Днем +22 без осадков.