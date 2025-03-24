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Весна Завалило дороги, машины и дома: на Камчатку обрушился мощный снегопад. Кадры

Завалило дороги, машины и дома: на Камчатку обрушился мощный снегопад. Кадры

За ночь на полуострове выросли сугробы выше человеческого роста

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3 комментария

Это первый серьезный циклон в регионе с начала 2025 года

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На Камчатку пришел мощный снежный циклон. В городах выпало огромное количество осадков: на улицах появились сугробы в человеческий рост, люди не могут выйти из домов из-за заваленных снегом дверей, а в столице региона лавина сошла на центральную дорогу.

Жителей переводят на дистанционный режим работы, движение общественного транспорта ограничили. Петропавловск-Камчатский и несколько районов полуострова находятся под угрозой схода лавин.

«Ночью в краевой столице был зафиксирован сход снежной массы с Петровской сопки на автодорогу по улице Набережной. К работам по расчистке дорожного полотна была привлечена подрядная организация, — сообщили в краевом МЧС. — Ситуация на дорогах остается сложной. Из-за сильных осадков после прохода дорожной техники практически сразу образуются переметы. Кроме того, на дорогах по-прежнему плохая видимость».

Людей просят воздержаться от поездок по городу.

Спасатели на протяжении всей ночи патрулировали дороги | Источник: ГУ МЧС России по Камчатскому краюСпасатели на протяжении всей ночи патрулировали дороги | Источник: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели на протяжении всей ночи патрулировали дороги

Источник:

Ситуация на дорогах остается сложной

Источник:

Местные жители делятся кадрами снежного апокалипсиса.

Выйти из дома этим утром оказалось не так-то просто | Источник: SHOT / TelegramВыйти из дома этим утром оказалось не так-то просто | Источник: SHOT / Telegram

Выйти из дома этим утром оказалось не так-то просто

Источник:
Источник: SHOT / TelegramИсточник: SHOT / Telegram
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Снегопад Камчатка Циклон Непогода Лавина МЧС
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Комментарии
3
Гость
24 марта, 07:30
в Ярославль бы отсыпали чуток, а то так и прошла вся зима без снега.
Гость
24 марта, 11:11
В мае насыпет. :)
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