Отменены матчи «Локомотива» и «Ярославича»: что известно о состоянии игроков

В связи с этим матч чемпионата «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок. Также из-за того, что не было времени подключить резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, перенесён и матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября. На 20 сентября назначено еще одно тестирование на COVID-19 всех игроков основного резервного состава команды. Судьба матча «Куньлунь» — «Локомотив» 21 сентября пока не определена.

Также отменены все игры с участием ярославских волейболистов.

— Выявили ковид у 3 игроков, — прокомментировал представитель клуба.

Напомним, в прошлые выходные в Ярославле отменили футбольный матч из-за того, что у игроков красноярского «Енисея» — соперников «Шинника» — тоже выявили коронавирус.