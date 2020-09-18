Отменены матчи «Локомотива» и «Ярославича»: что известно о состоянии игроков

Из-за коронавируса отменили матчи «Локомотива» и «Ярославича»
У ярославских спортсменов массово выявляют коронавирус и его симптомы. Свои матчи отменили хоккейный «Локомотив» и волейбольный «Ярославич».
— По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики, — пояснили на официальном сайте «Локомотива».
В связи с этим матч чемпионата «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок. Также из-за того, что не было времени подключить резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, перенесён и матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября. На 20 сентября назначено еще одно тестирование на COVID-19 всех игроков основного резервного состава команды. Судьба матча «Куньлунь» — «Локомотив» 21 сентября пока не определена.
Также отменены все игры с участием ярославских волейболистов.
— Выявили ковид у 3 игроков, — прокомментировал представитель клуба.
Напомним, в прошлые выходные в Ярославле отменили футбольный матч из-за того, что у игроков красноярского «Енисея» — соперников «Шинника» — тоже выявили коронавирус.