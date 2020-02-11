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Спорт

В Ярославле построят волейбольный центр, но игры ЧМ-2022 пройдут не в нём

О новых спортивных планах рассказал губернатор Дмитрий Миронов

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Спортивный центр хотели построить на проспекте Фрунзе

Спортивный центр хотели построить на проспекте Фрунзе

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов на своих страницах в соцсетях рассказал о строительстве волейбольного центра в Ярославле. Деньги на этот центр всё-таки выделят из федерального бюджета.

— Новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба «Ярославич», но и станет доступной всем ярославцам для массовых занятий самыми разными видами спорта, а также будет служить для проведения зрелищных мероприятий, в том числе масштабных концертов, крупных форумов и выставок, — написал губернатор.

При этом глава региона уточнил, что для чемпионата мира во волейболу в 2022 году основной площадкой будет всё же «Арена-2000».

Сколько будет стоить проект спортцентра, пока непонятно. Летом, когда планировали его строительство к чемпионату мира, предполагалось, что проект обойдётся в 110 миллионов. Проект предусматривал строительство двух зданий — основного корпуса центра и корпуса для пляжного волейбола. В зданиях должны были быть игровые зоны, комментаторские, залы для пресс-конференций, зона спа, олимпийский бассейн для проведения соревнований на «короткой» воде, а также детский центр с бассейном для обучения плаванию (подробнее).

Теперь проект будет проходить новую экспертизу. После чего пересчитают его стоимость.

Планировалось, что трибуны будут вмещать 6000 зрителей

Планировалось, что трибуны будут вмещать 6000 зрителей

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волейболспорт
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
11 фев 2020 в 13:38

очередная Бюджетная пустышка...как миллениум.

ваш господин
11 фев 2020 в 13:41

денег значит на мячики волейбольные не хватило😁