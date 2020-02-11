В Ярославле построят волейбольный центр, но игры ЧМ-2022 пройдут не в нём

— Новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба «Ярославич», но и станет доступной всем ярославцам для массовых занятий самыми разными видами спорта, а также будет служить для проведения зрелищных мероприятий, в том числе масштабных концертов, крупных форумов и выставок, — написал губернатор.

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов на своих страницах в соцсетях рассказал о строительстве волейбольного центра в Ярославле. Деньги на этот центр всё-таки выделят из федерального бюджета.

При этом глава региона уточнил, что для чемпионата мира во волейболу в 2022 году основной площадкой будет всё же «Арена-2000».

Сколько будет стоить проект спортцентра, пока непонятно. Летом, когда планировали его строительство к чемпионату мира, предполагалось, что проект обойдётся в 110 миллионов. Проект предусматривал строительство двух зданий — основного корпуса центра и корпуса для пляжного волейбола. В зданиях должны были быть игровые зоны, комментаторские, залы для пресс-конференций, зона спа, олимпийский бассейн для проведения соревнований на «короткой» воде, а также детский центр с бассейном для обучения плаванию (подробнее).

Теперь проект будет проходить новую экспертизу. После чего пересчитают его стоимость.