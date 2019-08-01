«Один из сильнейших»: Ярославль примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу. Соревнования будут проходить в десяти городах по всей стране. Представители Международной федерации волейбола побывали во всех городах-претендентах и выбрали восемь, оставив интригу — на два оставшихся места городов-хозяев чемпионата претендовали три: Ярославль, Белгород и Кемерово.



Сегодня в федерации окончательно определились со всеми площадками для соревнований и назвали два последних города. Ими оказались Ярославль и Кемерово.



— Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, готовых принять фантастические соревнования в 2022 году, — сказал президент Международной федерации волейбола Ари да Силва Граса Фильо. — Спортсмены и болельщики получат только положительные эмоции в десяти принимающих городах во время чемпионата мира. Россия — страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт проведения международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что это будет фантастическое событие.

