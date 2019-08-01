«Один из сильнейших»: Ярославль примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Победа сборной России под руководством Сергея Шляпникова в Лиге наций стала одной из причин того, что чемпионат мира пройдёт в России
Фото: волейбольная Лига наций
В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу. Соревнования будут проходить в десяти городах по всей стране. Представители Международной федерации волейбола побывали во всех городах-претендентах и выбрали восемь, оставив интригу — на два оставшихся места городов-хозяев чемпионата претендовали три: Ярославль, Белгород и Кемерово.
Сегодня в федерации окончательно определились со всеми площадками для соревнований и назвали два последних города. Ими оказались Ярославль и Кемерово.
— Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, готовых принять фантастические соревнования в 2022 году, — сказал президент Международной федерации волейбола Ари да Силва Граса Фильо. — Спортсмены и болельщики получат только положительные эмоции в десяти принимающих городах во время чемпионата мира. Россия — страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт проведения международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что это будет фантастическое событие.
Ярославль в середине мая осмотрела инспекция Международной федерации волейбола. С инспекторами встретился ярославский тренер Сергей Шляпников. Специалисты Международной федерации отметили его вклад в развитие российского волейбола и сказали, что победа нашей сборной в Лиге наций способствовала тому, что чемпионат пройдёт в России.
Чемпионат мира по волейболу будет проходить в России с 24 августа по 11 сентября, участие в нём примут 24 сильнейшие сборные.