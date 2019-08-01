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Спорт

«Один из сильнейших»: Ярославль примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Международная федерация волейбола озвучила полный список городов, в которых пройдут соревнования

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Победа сборной России под руководством Сергея Шляпникова в Лиге наций стала одной из причин того, что чемпионат мира пройдёт в России

Фото: волейбольная Лига наций

В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу. Соревнования будут проходить в десяти городах по всей стране. Представители Международной федерации волейбола побывали во всех городах-претендентах и выбрали восемь, оставив интригу — на два оставшихся места городов-хозяев чемпионата претендовали три: Ярославль, Белгород и Кемерово.

Сегодня в федерации окончательно определились со всеми площадками для соревнований и назвали два последних города. Ими оказались Ярославль и Кемерово.

— Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, готовых принять фантастические соревнования в 2022 году, — сказал президент Международной федерации волейбола Ари да Силва Граса Фильо. — Спортсмены и болельщики получат только положительные эмоции в десяти принимающих городах во время чемпионата мира. Россия — страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт проведения международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что это будет фантастическое событие.

Ярославль в середине мая осмотрела инспекция Международной федерации волейбола. С инспекторами встретился ярославский тренер Сергей Шляпников. Специалисты Международной федерации отметили его вклад в развитие российского волейбола и сказали, что победа нашей сборной в Лиге наций способствовала тому, что чемпионат пройдёт в России.

Чемпионат мира по волейболу будет проходить в России с 24 августа по 11 сентября, участие в нём примут 24 сильнейшие сборные.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
1 авг 2019 в 16:36

Сначала отобрали ЧМ по хоккею, потом ЧМ по футболу..... пришла очередь волейбола!

Гость
1 авг 2019 в 16:21

Прибыли и популярности Регион не получит,а вот убытка и хлопот -это будет сполна !!

Болельщик Диванный
1 авг 2019 в 15:37

А в каком дворце соревнования будут проходить? Я помню, не так давно, наш Нефтяник и со внутреннего чемпионата хотели исключить, в связи с несоответвтвием площадки.