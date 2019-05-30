Выберут в следующем году: Ярославль борется за возможность принять чемпионат мира по волейболу

Ярославль не попал в список утверждённых городов для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация волейбола назвала восемь городов, в которых пройдут соревнования.
— Чемпионат мира будет проходить на площадках мирового уровня в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске, чтобы соревнования охватили всю Россию, — сообщили в пресс-службе Международной федерации волейбола. — В следующем году будут объявлены еще два города-организатора.
В списке претендентов на проведение чемпионата три города: Ярославль, Белгород и Кемерово.
Ярославль в середине мая осмотрела инспекция Международной федерации волейбола. С инспекторами встретился ярославский тренер Сергей Шляпников. Специалисты Международной федерации отметили его вклад в развитие российского волейбола и сказали, что победа нашей сборной в Лиге наций способствовала тому, что чемпионат пройдёт в России.
Чемпионат мира по волейболу будет проходить в России с 24 августа по 11 сентября, участие в нём примут 24 сильнейшие сборные.