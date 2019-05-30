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Спорт

Выберут в следующем году: Ярославль борется за возможность принять чемпионат мира по волейболу

На два места в списке претендуют три российских города

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Победа сборной России под руководством Сергея Шляпникова в Лиге наций стала одной из причин того, что чемпионат мира пройдёт в России

Фото: волейбольная Лига наций

Ярославль не попал в список утверждённых городов для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация волейбола назвала восемь городов, в которых пройдут соревнования.

— Чемпионат мира будет проходить на площадках мирового уровня в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске, чтобы соревнования охватили всю Россию, — сообщили в пресс-службе Международной федерации волейбола. — В следующем году будут объявлены еще два города-организатора.

В списке претендентов на проведение чемпионата три города: Ярославль, Белгород и Кемерово.

Ярославль в середине мая осмотрела инспекция Международной федерации волейбола. С инспекторами встретился ярославский тренер Сергей Шляпников. Специалисты Международной федерации отметили его вклад в развитие российского волейбола и сказали, что победа нашей сборной в Лиге наций способствовала тому, что чемпионат пройдёт в России.

Чемпионат мира по волейболу будет проходить в России с 24 августа по 11 сентября, участие в нём примут 24 сильнейшие сборные.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

волейбол

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
30 мая 2019 в 09:15

В Белгороде новый современный аэропорт , а в Ярославле не аэропорт а сарай , даже стыдно гостей принимать , плюс Ярославль в целом не благоустроен , парки скверы убитые , с исторических зданий штукатурка сыпится , не думаю что такой мэр как волков подготовит город к чм