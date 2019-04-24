Ярославский «Локо» в третий раз завоевал кубок Харламова

Сегодня в Екатеринбурге прошёл решающий матч финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. После волевой победы в Ярославле счёт в серии «Локо» — «Авто» был 3:3.



В седьмом матче серии «Локо» с минимальным счётом обыграл соперников — единственный гол в начале второго периода забил Максим Денежкин. Накал эмоций на льду не снижался до последней секунды встречи, но у «Авто» так и не получилось отыграть шайбу. Кубок Харламова вновь у «Локо», ярославская команда завоевала его уже в третий раз и теперь стала самой титулованной в лиге.