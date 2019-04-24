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Спорт

Ярославский «Локо» в третий раз завоевал кубок Харламова

Как радовались хоккеисты: видео

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Ярославская команда в третий раз завоевала главный трофей МХЛ

Фото: МХЛ / youtube.com

Сегодня в Екатеринбурге прошёл решающий матч финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. После волевой победы в Ярославле счёт в серии «Локо» — «Авто» был 3:3.

В седьмом матче серии «Локо» с минимальным счётом обыграл соперников — единственный гол в начале второго периода забил Максим Денежкин. Накал эмоций на льду не снижался до последней секунды встречи, но у «Авто» так и не получилось отыграть шайбу. Кубок Харламова вновь у «Локо», ярославская команда завоевала его уже в третий раз и теперь стала самой титулованной в лиге.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ХоккейЛоко

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КОММЕНТАРИИ (2)

Фанат
24 апр 2019 в 20:43

Молодцы парни!!! Конечно было бы здорово победить в Ярославле, ну да ладно,победителей не судят. Ещё раз поздравляю.

Гость
24 апр 2019 в 20:11

Только дисциплина и отсутствие разгильдяйства помогло тренеру успехов и здоровья игрокам удачи и не потеряйтесь в Нхл оставайтесь года на 2-3 дома