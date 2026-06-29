На чемпионате мира стартовал плей-офф. Как завершился первый матч?

Матч прошел в Лос-Анджелесе Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира по футболу-2026 стартовал раунд плей-офф. В первом матче 1/16 финала сошлись сборные Канады и ЮАР. Рассказываем, как завершилась игра.

Канада — одна из хозяек текущего мундиаля, но волей сетки матч «кленовых листьев» проходил в Лос-Анджелесе. Канадских болельщиков было больше, однако поле по сути было нейтральным.

Сборная Канады заняла второе место в своей группе, показав атакующий футбол и забив восемь мячей. Команда ЮАР попала в плей-офф в последний момент, заняв третье место в своем квартете. Игру африканской команды зрелищной точно назвать было нельзя — на ее счету было всего два гола.

В целом первый матч плей-офф получился напряженным. Сборная ЮАР смогла втянуть соперника в вязкий футбол, лишив канадцев скорости. При этом небольшое преимущество у «кленовых листьев» всё же было. Они создали пару опасных моментов, но реализовать их не смогли. Команда ЮАР отвечала контрвыпадами, которые завершались, как правило, дальними ударами.

Матч плавно шел к дополнительному времени, когда на 90+2-й минуте полузащитник сборной Канада Стивен Эуштакиу дальним ударом поразил ворота соперника — 1:0.

Источник: Fifa.сom