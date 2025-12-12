«Сурин с ним преобразился»: известный хоккеист объяснил, почему Радулов в топе несмотря на возраст

Бывший коллега высказался о яркой игре Александра Радулова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов — один из самых ярких игроков в команде. Хоккеист за свою карьеру успел добиться внушительных успехов, стать любимчиком болельщиков клуба. Именно его лицо красуется на стене стадиона «Шинник», где появился мурал после победы «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина-2024.

Многие удивляются тому, как Александру удается активно играть в своем солидном для хоккеиста возрасте — 39 лет. Мол, в это время многие уже на пенсию уходят, а Радулов, кажется, еще даже и не думает о завершении карьеры.

Свое мнение высказал трехкратный чемпион мира по хоккею (2008, 2009, 2012) Алексей Терещенко — бывший коллега Александра Радулова по хоккейным клубам и сборной России.

Алексей уверен, что нападающему «Локомотива» не нужно искать дополнительную мотивацию.

«Он просто играет в хоккей и получает от него удовольствие. Не вопрос возраста. Александр готов и функционально, и физически. Он это может делать и это делает, поэтому у меня удивления нет. Посмотрите, как и Егор Сурин с ним преобразился. В игре со СКА и Берёзкин с ним неплохо выглядел», — рассказал Алексей Терещенко.