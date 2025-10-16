Команда Никитина — вне зоны плей-офф: «Локомотив» разгромил ЦСКА — большой обзор игры

Как команды подходили к матчу
Первая встреча Игоря Никитина со своей бывшей командой состоялась в середине сентября. Тогда ЦСКА у себя дома с разгромным счетом уступил ярославцам, а далее армейцы одержали лишь три победы в восьми следующих матчах чемпионата.
«Локомотив» же подходил к игре на серии из двух поражений подряд. Интригующий момент заключался в том, что ярославцы не проигрывали три и более игры подряд с финала Кубка Гагарина-2024.
Результат от третьего звена с возвращением Паника
«Локомотив» с первых минут начал действовать агрессивно. Быстрая шайба не заставила себя долго ждать. Отличился канадский нападающий ярославской команды Байрон Фрэз после не слишком удачной игры вратаря соперника.
Далее армейцы проснулись и начали постепенно переводить игру уже к воротам Даниила Исаева, который в нескольких моментах по-настоящему оставил свою команду в игре. Казалось, что период идет к своему завершению с минимальной разницей в счете, но за 26 секунд до конца форвард ярославцев Никита Кирьянов замкнул прострел своего защитника и удвоил преимущество хозяев в счете.
С возвращением в клуб словака Рихарда Паника возросла эффективность третьего звена в зоне нападения. С ЦСКА два балла набрал форвард Кирьянов, в трех из четырех играх своими очками отмечается Фрэз. Тройка нападающих снова начинает выглядеть очень уверенно. В финале ее слаженная игра принесла большую пользу для «Локомотива».
Ответ ЦСКА и долгожданная шайба в большинстве от Ярославля
Армейский клуб совсем не планировал сдаваться, и на шестой минуте второго периода им удалось забить одну шайбу. Совсем одного у ворот ярославцев оставили Дениса Зернова, который и воспользовался своим моментом.
«Локомотив» прессинговал и имел пару хороших моментов, чтобы увеличить разрыв до двух шайб. Активная игра хозяев принесла большинство. Разрезающая передача Радулова и точный бросок Максима Шалунова позволили команде впервые реализовать большинство с 24 сентября, сохранив преимущество в две шайбы к концу второй двадцатиминутки.
Не смогли найти брешь в ярославской обороне
В заключительном отрезке матча хозяева решили сыграть максимально просто и без рисков. Однако даже осторожная манера игры принесла «Локомотиву» еще одну заброшенную шайбу.
Вход в зону от ярославского форварда, скидка на партнера и еще один меткий бросок Максима Шалунова. Счет стал 4:1 в пользу «Локомотива», и интриги в матче уже не было. За весь третий игровой отрезок москвичам удалось лишь четыре раза бросить по воротам соперника, к слову, при лидерстве у хозяев было столько же бросков.
Неутешительный итог для ЦСКА
Вторая подряд победа «Локомотива» над ЦСКА в этом сезоне и 9–2 по заброшенным шайбам. Пока главному тренеру московской команды Игорю Никитину очень непросто в новой команде. Иностранцы совсем не делают разницу в команде: защитник Колби Уильям завершил матч с показателем полезности «-3», не слишком активен на льду нападающий Ретт Гарднер, а вратарь Спенсер Мартин и форвард Даниэль Спронг вообще оказались вне состава.
«Спронг в Москве», — сказал после матча Игорь Никитин.
Армейский коллектив остается вне зоны плей-офф. Команда идет на серии из трех поражений подряд.
«Понятно, что это неприемлемо. Второе, я обращаю внимание на качество игры, а оно не позволяет стабильно играть», — добавил тренер ЦСКА.
«Локомотив» снова не проиграл три подряд
«Локомотив» же упрочил лидерство в Западной конференции и прервал свою серию из поражений.
«Очень важные два очка, тем более после неудачной выездной серии. Нужно было показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться положительного результата. Здорово, что добились этого», — высказался после игры Боб Хартли.
Также наставник ярославской команды заявил, что в связи с длительным восстановлением защитника Андрея Сергеева у тренерского штаба сейчас нет необходимости в подписании еще одного игрока обороны.
«Может быть, такой разговор будет в будущем, но на сегодня у нас есть шесть опытных защитников и Марк Ульев, который хорошо себя проявляет. Плюс, конечно, смотрим на ребят из МХЛ и ВХЛ. Сейчас не вижу смысла что-то срочно предпринимать», — сказал Хартли.
Назвал главный фактор успеха в матче с ЦСКА и высказался о противостоянии команды с ее экс-наставником нападающий «Локомотива» Максим Березкин.
Выигрывали нейтральные шайбы, чему нас научили, то мы и сделали в сегодняшнем матче. Матч принципиальный, что для нас, что для болельщиков. Всегда в хороших отношениях с Игорем Никитиным. Никаких обид нет.