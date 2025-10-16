Команда Никитина — вне зоны плей-офф: «Локомотив» разгромил ЦСКА — большой обзор игры

Как команды подходили к матчу

Как прошел матч против ЦСКА Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

Первая встреча Игоря Никитина со своей бывшей командой состоялась в середине сентября. Тогда ЦСКА у себя дома с разгромным счетом уступил ярославцам, а далее армейцы одержали лишь три победы в восьми следующих матчах чемпионата.

«Локомотив» же подходил к игре на серии из двух поражений подряд. Интригующий момент заключался в том, что ярославцы не проигрывали три и более игры подряд с финала Кубка Гагарина-2024.

Результат от третьего звена с возвращением Паника

«Локомотив» с первых минут начал действовать агрессивно. Быстрая шайба не заставила себя долго ждать. Отличился канадский нападающий ярославской команды Байрон Фрэз после не слишком удачной игры вратаря соперника.

Далее армейцы проснулись и начали постепенно переводить игру уже к воротам Даниила Исаева, который в нескольких моментах по-настоящему оставил свою команду в игре. Казалось, что период идет к своему завершению с минимальной разницей в счете, но за 26 секунд до конца форвард ярославцев Никита Кирьянов замкнул прострел своего защитника и удвоил преимущество хозяев в счете.

С возвращением в клуб словака Рихарда Паника возросла эффективность третьего звена в зоне нападения. С ЦСКА два балла набрал форвард Кирьянов, в трех из четырех играх своими очками отмечается Фрэз. Тройка нападающих снова начинает выглядеть очень уверенно. В финале ее слаженная игра принесла большую пользу для «Локомотива».

Ответ ЦСКА и долгожданная шайба в большинстве от Ярославля

Армейский клуб совсем не планировал сдаваться, и на шестой минуте второго периода им удалось забить одну шайбу. Совсем одного у ворот ярославцев оставили Дениса Зернова, который и воспользовался своим моментом.

«Локомотив» прессинговал и имел пару хороших моментов, чтобы увеличить разрыв до двух шайб. Активная игра хозяев принесла большинство. Разрезающая передача Радулова и точный бросок Максима Шалунова позволили команде впервые реализовать большинство с 24 сентября, сохранив преимущество в две шайбы к концу второй двадцатиминутки.

Не смогли найти брешь в ярославской обороне

В заключительном отрезке матча хозяева решили сыграть максимально просто и без рисков. Однако даже осторожная манера игры принесла «Локомотиву» еще одну заброшенную шайбу.

Вход в зону от ярославского форварда, скидка на партнера и еще один меткий бросок Максима Шалунова. Счет стал 4:1 в пользу «Локомотива», и интриги в матче уже не было. За весь третий игровой отрезок москвичам удалось лишь четыре раза бросить по воротам соперника, к слову, при лидерстве у хозяев было столько же бросков.

Неутешительный итог для ЦСКА

Вторая подряд победа «Локомотива» над ЦСКА в этом сезоне и 9–2 по заброшенным шайбам. Пока главному тренеру московской команды Игорю Никитину очень непросто в новой команде. Иностранцы совсем не делают разницу в команде: защитник Колби Уильям завершил матч с показателем полезности «-3», не слишком активен на льду нападающий Ретт Гарднер, а вратарь Спенсер Мартин и форвард Даниэль Спронг вообще оказались вне состава.

«Спронг в Москве», — сказал после матча Игорь Никитин.

Армейский коллектив остается вне зоны плей-офф. Команда идет на серии из трех поражений подряд.

«Понятно, что это неприемлемо. Второе, я обращаю внимание на качество игры, а оно не позволяет стабильно играть», — добавил тренер ЦСКА.

«Локомотив» снова не проиграл три подряд

«Локомотив» же упрочил лидерство в Западной конференции и прервал свою серию из поражений.

«Очень важные два очка, тем более после неудачной выездной серии. Нужно было показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться положительного результата. Здорово, что добились этого», — высказался после игры Боб Хартли.

Также наставник ярославской команды заявил, что в связи с длительным восстановлением защитника Андрея Сергеева у тренерского штаба сейчас нет необходимости в подписании еще одного игрока обороны.

«Может быть, такой разговор будет в будущем, но на сегодня у нас есть шесть опытных защитников и Марк Ульев, который хорошо себя проявляет. Плюс, конечно, смотрим на ребят из МХЛ и ВХЛ. Сейчас не вижу смысла что-то срочно предпринимать», — сказал Хартли.

Назвал главный фактор успеха в матче с ЦСКА и высказался о противостоянии команды с ее экс-наставником нападающий «Локомотива» Максим Березкин.