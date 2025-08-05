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Спорт В челябинском «Тракторе» будет работать тренер из Франции

В челябинском «Тракторе» будет работать тренер из Франции

Клуб обнародовал полный состав штаба на новый сезон

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Бенуа Гру и его ассистент Рафаэль Рише сохранили свои позиции на тренерском мостике | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБенуа Гру и его ассистент Рафаэль Рише сохранили свои позиции на тренерском мостике | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Бенуа Гру и его ассистент Рафаэль Рише сохранили свои позиции на тренерском мостике

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Трактор» представил обновленный состав тренерского штаба. Вместе с главным тренером Бенуа Гру в сезоне 2025/2026 будут работать четыре новичка, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, вместе с Бенуа в клубе трудятся его ассистент Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел и тренер по общефизической подготовке Кирилл Гарифуллин. Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов покинули клуб в межсезонье.

5 сентября 2025 года пройдет Кубок Открытия, на льду встретятся финалисты прошлого сезона плей-офф «Локомотив» и «Трактор».

Вторым ассистентом главного тренера назначен канадец Марио Рише. 62-летний тренер начал карьеру наставника в 1997 году. До 2009-го он работал с клубами юниорской лиги Квебека, в 2009 году перебрался в Европу и стал главным тренером «Зальцбурга». После этого он возглавлял тренерские штабы австрийской, немецкой, итальянской команд, семь лет тренировал французский «Амьен» (2016-2020, 2023-2025). Становился обладателем Суперкубка Италии (2015), Кубка Франции (2019, 2020), выигрывал серебряные медали Континентального Кубка (2023), а также был выбран тренером года во Франции (2018).

Во Франции тренер приобрел большую популярность | Источник: François Maisonneuve / Ouest-franceВо Франции тренер приобрел большую популярность | Источник: François Maisonneuve / Ouest-france

Во Франции тренер приобрел большую популярность

Источник:

François Maisonneuve / Ouest-france

«В „Тракторе“ специалист будет отвечать за игру обороны и меньшинство, — сообщили в клубе. — До того, как он завершит оформление документов, его обязанности по работе с защитниками временно будет выполнять ассистент главного тренера „Белых Медведей“ Дмитрий Костромитин».

Место третьего ассистента занял воспитанник воскресенского «Химика» 40-летний Дмитрий Черных. В его биографии — выступления за разные клубы в Суперлиге, ВХЛ и КХЛ. Тренерскую карьеру специалист начал в 2022 году, был ассистентом в молодежном «Спартаке» и тульском «Юниоре». В «Тракторе» он будет выполнять и обязанности тренера-аналитика.

Еще один новый тренер-аналитик — 29-летний москвич Александр Соловьев. Всю карьеру (2018-2024) работал видеотренером «Спартака».

Единственный челябинец среди новичков — 37-летний конькобежец Михаил Бутуев. Он будет отвечать за общую физическую подготовку. В 2018–2020 годах вместе с тренером «Далласа» Станиславом Туголуковым специалист организовывал лагеря, в которых тренировались многие ведущие челябинские хоккеисты НХЛ и КХЛ. В сезоне 2023/24 был тренером по ОФП в подмосковном «Витязе».

Ранее мы рассказывали, кто вошел в тренерский штаб «Локомотива» и публиковали биографию нового главного тренера железнодорожников Боба Хартли.

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ХК Трактор Хоккей Бенуа Гру
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