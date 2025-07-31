Две Олимпиады и 80 рекордов: кто он — самый сильный человек мира из российской глубинки

Источник: Городские медиа

Василий Алексеев один из самых известных тяжелоатлетов во всём мире. Настоящую штангу при этом он увидел только в 18 лет. До этого он помогал отцу на лесоповале, где тренировался, поднимая скаты от вагонеток.

Рассказываем, как Алексеев проделал путь от простого работника бумажного комбината до звания лучшего спортсмена XX века.

Алексеев был сильным ребенком, поэтому он без труда помогал отцу на лесоповале, где носил скаты от вагонеток и тяжелые бревна. Когда он поступил в университет в Архангельске, он занимался двумя видами спорта: волейболом и тяжелой атлетикой.

Спорт Алексеев мог бросить из-за Олимпиады — так звали его жену. Они рано сыграли свадьбу, семью нужно было кормить, поэтому Василий устроился на целлюлозно-бумажный комбинат.

В 1966 году Алексеев с семьей переехал в город Шахты (Ростовская область). Там он разработал собственную систему тренировок, которая быстро дала результат — в 1968-м он стал призером чемпионата СССР.

Алексеев выиграл две Олимпиады — в 1972-м в Мюнхене и в 1976-м в Монреале. За свою карьеру он установил 80 мировых рекордов. Зарубежная пресса называла его «русским медведем». Получил спортсмен признание и в СССР — про него пел даже Высоцкий.

На домашней Олимпиаде в Москве Алексеев остался без медалей. Спортсмен считает, перед стартом соревнований его отравили, чтобы он не смог показать достойный результат.

После этого Алексеев перешел на тренерскую работу, возглавлял сборную страны по тяжелой атлетике.