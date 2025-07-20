НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Утонул в Волге
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Где приятно наслаждаться летом
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Обзор цен на круизы по Волге
Подработки для пенсионеров
Задержка поездов на юг
Продают квартиру за 34 млн
Спорт Отжимается 2500 раз! Школьница попала в Книгу рекордов России благодаря сильным рукам — видео

Отжимается 2500 раз! Школьница попала в Книгу рекордов России благодаря сильным рукам — видео

Восьмилетняя София отжималась 2 часа 48 минут

206
Источник:

Городские медиа

В станице Каневской Краснодарского края живет восьмилетняя София Штанько, которая в мае этого года стала рекордсменкой по количеству отжиманий. За один подход школьница сделала 2524 повторения. Ее достижение зафиксировали в Книге рекордов России.

По словам отца девочки Александра Штанько, он заметил силу в руках дочери, когда ей было три года. Семья решила, что это надо развивать. Так София начала тренироваться и к четырем годам уже отжималась больше тысячи раз за подход.

Девочка занимается под руководством отца вместе со своим братом-двойняшкой, соревнуясь с ним, кто сделает больше отжиманий. Как рассказывает Александр Штанько, после каждой тренировки у детей есть время восстановить силы, а занятия проходят, только если у ребят хорошее самочувствие.

Во время записи рекорда София отжималась 2 часа и 48 минут. За это время она успела сделать 2524 раза за один подход. Так было побито предыдущее достижение восьмилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая отжалась 1510 раз.

«О том, что Софочка стала рекордсменкой, я узнал из письма на почте. Дочка обрадовалась, конечно, она ждала этого с 5 лет», — рассказал нашим коллегам из 93.RU папа рекордсменки Александр Штанько.

Как восьмилетняя София шла к рекорду и как проходят ее тренировки — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Рекорд по отжиманиям Книга рекордов России Краснодарский край
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление