Отжимается 2500 раз! Школьница попала в Книгу рекордов России благодаря сильным рукам — видео

Источник: Городские медиа

В станице Каневской Краснодарского края живет восьмилетняя София Штанько, которая в мае этого года стала рекордсменкой по количеству отжиманий. За один подход школьница сделала 2524 повторения. Ее достижение зафиксировали в Книге рекордов России.

По словам отца девочки Александра Штанько, он заметил силу в руках дочери, когда ей было три года. Семья решила, что это надо развивать. Так София начала тренироваться и к четырем годам уже отжималась больше тысячи раз за подход.

Девочка занимается под руководством отца вместе со своим братом-двойняшкой, соревнуясь с ним, кто сделает больше отжиманий. Как рассказывает Александр Штанько, после каждой тренировки у детей есть время восстановить силы, а занятия проходят, только если у ребят хорошее самочувствие.

Во время записи рекорда София отжималась 2 часа и 48 минут. За это время она успела сделать 2524 раза за один подход. Так было побито предыдущее достижение восьмилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая отжалась 1510 раз.

«О том, что Софочка стала рекордсменкой, я узнал из письма на почте. Дочка обрадовалась, конечно, она ждала этого с 5 лет», — рассказал нашим коллегам из 93.RU папа рекордсменки Александр Штанько.