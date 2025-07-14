«Я не из тех, кто плачет»: 10-летняя участница шоу «Суперниндзя» удивила всю страну — видео

О звездном пути силачки рассказали и в этом видеосюжете Источник: Кристина Полевая

Элладе Агамалиевой 10 лет, она из Архангельска. Девочка прославилась благодаря сокрушительным победам в единоборствах. Видео, где она легко бросает мальчишек на лопатки, набирают миллионы просмотров. И пока одни считают, что не женское это дело, другие пророчат девочке успех Хабиба Нурмагомедова. Недавно Эллада поборолась за 2 миллиона рублей в шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Наши коллеги из 29.RU пообщались с юной звездой и ее мамой о закулисье, внезапной славе и предстоящих проектах.

Эллада как и все дети любит играть и бегать Источник: Кристина Полевая

Элладу Агамалиеву называют «Тигрицей». Юная спортсменка стала четырехкратной чемпионкой всероссийских соревнований по греко-римской борьбе «Кубок Арктики». На ее счету 50 медалей, из которых только одна серебряная. Эллада мечтает стать тренером и олимпийской чемпионкой, когда вырастет.

Мама юной спортсменки Сабина говорит, что дочь никто не заставлял идти на борьбу — это исключительно ее желание. До этого ее пытались отдавать на танцы и гимнастику, но в ней столько энергии, что потратить ее получается только на таких тренировках. И так как в борьбу идут в основном мальчики, они и становятся ее соперниками на чемпионатах.

— Мы объясняем, что она делает это не по своей воле — для спаррингов с ней нет других девочек, — говорит Сабина. — А бороться надо, чтобы навыки не пропадали. Она у меня единственная из борцов, которой не важно, мальчик большой или маленький, мощнее ее или нет. Она выходит заряженной на победу, делает свое и уходит. Нет страха в глазах — хотя, может быть, это пока что.

Ролик был снят в архангельской школе спорта «Олимп». На видеохостинге он набрал десятки миллионов просмотров Источник: tigricaagamalieva / Youtube

Ролики с победами Эллады над мальчишками смотрят миллионы пользователей Сети. Сами родители юной силачки не ожидали такого результата, а успех в интернете привлек внимание продюсеров федеральных телеканалов.

— С нами связались в телеграме, спросили, не хочет ли Эллада принять в таком шоу участие. Мы согласились.

Так Эллада стала участницей второго сезона проекта «Суперниндзя. Дети» (12+), в котором юные атлеты преодолевают препятствия и демонстрируют свои спортивные возможности.

В детской версии спортивного экстрим-шоу участники борются за денежный приз, проходя полосу препятствий. 86-метровую трассу адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Призовой фонд — 6 миллионов рублей. Эти деньги разделят три ребенка.

Перед съемками проводились тренировочные забеги, которые Эллада успешно проходила трижды подряд. Однако, несмотря на отличные результаты на подготовительных этапах, на финальном испытании Эллада сорвалась. Юная спортсменка призналась, что страшно не было, но очень много отвлекающих звуков. Эллада признаётся, что не расстроилась из-за поражения:

— Кто не падает, тот не встает. И я же не из тех, кто плачет. Я нормальный боец.