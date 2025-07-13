В детстве валил лес, установил 80 мировых рекордов: история лучшего спортсмена XX века

Василий Алексеев (в центре) выиграл две Олимпиады Источник: пресс-служба МОК

Василия Алексеева называли одним из сильнейших людей мира. В 70-е он выиграл две Олимпиады и установил множество мировых рекордов. Большую часть жизни при этом Алексеев провел в небольшом городе Шахты Ростовской области.

Редакция 161.RU рассказывает, как Василий Алексеев прошел путь от работы на лесоповале до звания лучшего спортсмена XX века.

Бревна вместо штанги и первая Олимпиада

Василий родился 7 января 1942 года в деревне Покрово-Шишкино Рязанской области, он был четвертым ребенком в семье. Еще двое умерли во время голода. Отец Иван Алексеев работал кочегаром на спиртзаводе.

— Работал по две-три смены всю войну. Пропадал на заводе сутками, — вспоминал Алексеев.

Когда будущему олимпийскому чемпиону было 11 лет, его семья переехала в поселок Рочегда Архангельской области. Алексеев рос сильным ребенком, помогал отцу работать на лесоповале. Там он носил тяжелые бревна и скаты от вагонеток. Можно сказать, это были его первые штанги.

— Силу я почувствовал, когда на ноги встал. Раньше, чем Илья Муромец. Я всегда был лидером, но роста у меня не было. Вырос быстро, когда в восьмой класс перешел. Был грудастый, крепкий, а пришел в восьмой класс стройным, — говорил спортсмен о своем детстве.

В 1960 году Алексеев поступил в Архангельский лесотехнический институт. Там он впервые в жизни увидел настоящую штангу. Ему было тогда 19. Сначала Василий занимался волейболом и тяжелой атлетикой. В итоге выбор Алексеева пал на последнюю, он даже выиграл институтские соревнования. Даже в волейбол Василий играл с 13-килограммовым поясом.

В Рочегде Василий познакомился с девушкой по имени Олимпиада. В 1962 году они сыграли свадьбу, у них родилось двое детей. Спорт у Алексеева отошел на второй план: ему нужно было больше работать, чтобы обеспечить семью. Василий взял академический отпуск и уехал работать в Тюменскую область. Потом вернулся в Архангельскую, поселился в городе Коряжме. Там он работал на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате, в институте перевелся на заочное отделение.

— На работе меня уговаривали бросить спорт. Говорили, что я талантливый. Обещали место технолога. Этот технолог потом стал губернатором Архангельской области. Может быть, и я бы стал губернатором.

В интервью Алексеев признавался, что полгода жил «на шее жены». С Олимпиадой он в итоге оставался до конца жизни.

Новая родина и первый успех

Источник: Wikipedia.org

В 1966 году будущий олимпийский чемпион переехал в Шахты. В местной спортивной секции при шахте «Южная» тогда тренировал олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер. Некоторое время Алексеев занимался у него, но затем решил тренироваться самостоятельно.

— У нас ни взгляды на методику не совпадали, ни характерами не сошлись, даже национальности были разные… Национальность влияет на характер: у него чисто немецкая педантичность в отношении дела, а я — русский рубаха-парень. Так что получались большие противоречия, — вспоминал Алексеев.

Спортсмен разработал собственную систему тренировок. Он уменьшил вес штанги, но увеличил количество подъемов за раз. За тренировку Алексеев менял 8–12 рубах — с него сходило по четыре литра пота.

— Я на себе, как Павлов на собаках, десятки методик испробовал. Всю [методику] я смотрел и анализировал. Перенимал техники у других. Не слушал только тех, кто не понимает ничего.

В 1968 году Алексеев неожиданно для многих занял третье место на чемпионате СССР в Луганске. Он уступил только легендарным тяжелоатлетам Юрию Власову и Леониду Жаботинскому. Даже такой результат не устроил Алексеева. На фотографии с соревнований он написал: «Хочу быть первым».

Встреча с президентом США

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Результаты Алексеева раз за разом улучшались. В марте 1970 года на Кубке Дружбы в Минске по сумме троеборья Алексеев поднял вес 600 килограмм.

В этом же году на чемпионате мира в США Алексеев стал первым спортсменом в истории, которому удалось поднять 500-фунтовую штангу (примерно 226 килограмм). За взятие этого веса президент США обещал золотую заколку для галстука с гербом президента — трофей отправился в Шахты.

Василий стал победителем соревнований, но отличился и на награждении. Когда одна из девушек принесла ему кубок, то одной рукой он поднял ее, а второй — награду. Зрители остались в восхищении.

После победы в турнире Алексееву организовали встречу с президентом США Ричардом Никсоном.

Сильнейший в мире

За один день тренировок Алексеев поднимал 40 тонн. По его словам, он это делал в радость.

— Тренироваться нужно по удовольствию и самочувствию, — рассказывал о своем принципе Алексеев.

Результаты спортсмена впечатляют. Он был семикратным чемпионом СССР (1970–1976), восьмикратным чемпионом Европы (1970–1975, 1977–1978) и восьмикратным чемпионом мира (1970–1977). Алексееву покорилось 80 мировых рекордов (по некоторым данным, 79). Также ему принадлежит вечный рекорд в троеборье — 645 килограмм.

— В 1977-м в «Лужниках» выступал перед депутатами Верховного совета. Чтобы порадовать их, пошел на мировой рекорд — 256 килограмм. И тут внезапно врубили восемь световых пушек. Для фигуристов это нормально. А у нас делать никак нельзя. Я почувствовал себя зайцем, которого из-под фар гонят браконьеры. Закрыл глаза, взял на грудь и толкнул 256. Абсолютно не соображая, где я, кто я. Это был ужас! Когда ушел с помоста, выдохнул: «По физическому напряжению толкнул 300 кило!» — вспоминал Алексеев самый тяжелый рекорд.

Алексеев вспоминал, что за рекорды тогда платили 630 рублей, но так как он их устанавливал пачками, то власти придумали, как уменьшить платы.

— Установишь рекорд на союзном турнире — дают 80 процентов от этой суммы. На российском — 60 процентов. На турнире спортобщества — 40. Сдвоил — платят всё равно за один. Потом новое правило ввели: если занял первое место и установил рекорд, премию получаешь за что-то одно.

Дважды покорялось Алексееву и олимпийское золото: в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале. Перед соревнованиями в Канаде Алексеев получил травму. Из-за этого он перед турниром почти не тренировался. В Канаде впервые провели допинг-контроль — на анаболики. Из-за этого результаты соперников Алексеева резко упали, кто-то совсем не вышел на соревнования. А результаты Василия не ухудшились — он победил и побил мировой рекорд.

— Пейте русскую водку, чтобы добиваться результатов, — пошутил Алексеев после соревнований.

На Олимпиаде в Москве Алексеев неожиданно для многих не смог взять начальный вес. По слова спортсмена, его отравили.

— Перед выходом на помост говорят: «Пей настойку на алтайских травах, эликсир бодрости». Выпил и потерял рассудок. Думаю, куда я иду, зачем это надо. Словно в перевернутый бинокль смотрю, штангочка такая ма-а-хонькая… А в висках бьет как молотком. 120 кило поднять не смог, а до этого 165 рвал в стойке. Я до правды через полгода дошел: они же, сволочи, специально это сделали! А всё для того, чтоб освободить дорогу моему напарнику по сборной СССР. Ему нужно было медаль отдать, — рассказывал Алексеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Победы давались спортсмену большой ценой: за свою карьеру Алексеев получил три компрессионных перелома позвоночника.

Заслуги Алексеева признавали не только в родной стране, но и во всём мире — в прессе его часто называли Русский Медведь. В 1972 году Алексееву вручили высшую государственную награду СССР — орден Ленина. Через 27 лет в Греции его признали лучшим спортсменом XX века.

О нем пел Высоцкий

Источник: Wikipedia.org

В 1971 году Владимир Высоцкий написал «Песню о штангисте», вдохновившись победой Василия Алексеева на чемпионате мира в США. Спортсмен положительно отзывался о песне, но говорил, что не согласен с припевом.

Не отмечен грацией мустанга,

Скован я, в движениях не скор.

Штанга, перегруженная штанга —

Спутник мой, соперник и партнер.

Алексеев говорил, что грациозно играл в настольный теннис, поэтому с этими строками не согласен. С Высоцким, когда он был в Ростовской области, спортсмен пообщаться не смог.

— Я не знал — потом позже узнал. Он был в Шахтах три дня, на Дону на даче прожил. Я в это время был в США. Как раз с чемпионата мира летели — не застал его.

Провел месяц в тюрьме

Когда Алексеев жил в Коряжме, то рядом с его домом шумно праздновали десятилетие стройтреста. Василий хотел поговорить с компанией, чтобы их успокоить, в итоге за ним погнались около десяти человек. Спортсмен убегал, но упал — его нагнали и пытались снять с него значок мастера спорта.

— Уложил двоих на землю. Говорю: «Теперь поняли, что я мастер спорта, но не по бегу?» Повернулся и пошел. Одному дебилу, которого уложил, надо было знамя вручать в обкоме партии. Он комсомольский вожак был. Его ждут в зале, а нету. Первый секретарь шумит: «Где?!» — «Челюсть переломана, не в состоянии приехать…», — рассказывал Алексеев «Спорт-Экспрессу».

По словам Алексеева, для него самым сложным был первый день в камере: там было жарко и очень много людей.

— В камере человек сорок. После баланды все разом закуривали. Я окно нараспашку, а народ-то вокруг хлипкий, орут: «Закрывай!» Был еще способ — на пол ложиться. Иначе не продохнуть. Двинул я к «куму»: «Готовлюсь к Спартакиаде народов СССР. Штангу у вас не прошу — хоть рельс подберите». Притащили рельс килограмм в 40. Поднимал его в загончике, поднимал, но что для меня 40 килограмм? Снова к «куму»: «Этот маленький. Мне бы что-нибудь потяжелее». Отыскали рельс килограмм 160. Но его в загон не затащишь: он семь метров в длину. Представьте картину: забор, вышка с охранником, и я рельс ворочаю. На морозе. Однажды сбросил с плеча — упал, сломался пополам. Так меня снова в загон отправили. Говорят: «Бригада не могла этот рельс разрубить, а ты один переломил. Ты ж часового снесешь вместе с будкой». Зато теперь у меня было два рельса по 80. Мог другие упражнения делать.

Примерно через месяц Алексеева отпустили.

Не хотел в политику

Алексеев вспоминал, как в 1971 году встретился с Арнольдом Шварценеггером. Василий призывал его поднимать штангу и прославлять Австрию. Но в итоге он «прославил» США, а не Австрию.

Идти в политику, как Шварценеггер, Алексеев не хотел. По его словам, он даже не возглавил бы Федерацию тяжелой атлетики, так как ради этого нужно было бы переехать в Москву.

Работал тренером и остался в Шахтах

Памятная доска на доме Алексеева в Шахтах Источник: пресс-служба администрации Шахт

С 1980 года Алексеев перешел на тренерскую работу. С 1990 по 1992 год он возглавлял сборную команду СССР, а затем СНГ по тяжелой атлетике. Под его руководством на Олимпиаде в Барселоне 1992 года она выиграла пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Алексеев негативно отзывался о допинге. По его словам, пока он никого «не вычистит», то заграницу никого не отпускал. В итоге под его руководством на допинге не попался ни один спортсмен.

В 1996 году в Шахтах открылась спортивная школа олимпийского резерва № 15, ей присвоили имя Василия Алексеева. В том же году спортсмен стал почетным жителем Шахт.

В Шахтах каждый год проводится турнир имени Василия Алексеева Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

В своих интервью Алексеев не раз говорил о том, что не любит Москву.

— Почему? Что, всё перечислять? Там есть труженики, но и грязи столько перекочевало! Вы-то еще пацаны — не застали времена, когда в стране ничего не было. Зато Москва жрала в три горла. Я за хлебом туда ездил, когда в Рязани жил, представляете?! Покупал в универсаме разом двадцать буханок. Как-то набираю в мешок и слышу сзади шипение: «Всё им мало». Поворачиваюсь: «Ты что, этот хлеб на Красной площади сеешь? А я — заслуженный работник сельского хозяйства, комбайнер! За своим приехал!» Мужика как ветром сдуло. Понял: еще немного — и эту буханку ему в рот засуну, — рассказывал Алексеев «Спорт-Экспрессу».

9 ноября 2011 года из-за проблем с сердцем его отправили на лечение в кардиологическую клинику Мюнхена. 25 ноября 2011 года он скончался. Похоронили Алексеева на центральном кладбище Шахт.