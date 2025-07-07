«Иной раз думаешь, может, самому на перемене по коридорам пробежаться»: учитель рассказал о зарплате и детях с гаджетами

У детей есть суперспособность — они умеют мотивировать Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Педагог из Кузбасса рассказал, как опыт работы в охране помог ему наладить коммуникацию с детьми и их родителями. Также молодой учитель в разговоре с нашими коллегами из NGS42.RU поделился, как общение с ребятишками дало ему мотивацию жить и добиваться успехов.

Молодой человек пожелал, чтобы его рассказ остался анонимным, так как опасается осуждения со стороны родителей и коллег, — имя изменено.

Борец, активист и просто хороший парень

Спорт сопровождает молодого учителя с самого детства: еще подростком он получил звание мастера по самбо, поэтому после школы дальнейший путь был очевиден — физфак. Активному и целеустремленному парню легко удавалось совмещать учебу и студенческую жизнь. Он успевал сдавать экзамены, зачеты, выступать на межвузовских конкурсах и всероссийских фестивалях.

Про тренировки он не забывал, но занимался меньше и даже думал бросать спорт.

— Ходил в зал, но реже, потому что перегорел. Приезжал на соревнования, смотрел на соперников, а у них глаза блестели. Видел, какой они испытывали азарт, хотели победить. А мне было всё равно, я даже не волновался, — делится Михаил.

На последних курсах молодой человек решил, что уже пора подрабатывать, и по знакомству устроился охранником в ночной клуб. По его словам, эта профессия научила его быть сдержанным и решать конфликты словом, а не кулаками, что помогло ему в дальнейшем.

— Брал пару смен в месяц, оказалось, что это интересная работа. В заведения приходят разные люди, и к каждому из них нужно найти свой подход. Нравилось наблюдать за бурной ночной жизнью, многие даже не догадываются, что происходит с наступлением темноты, — рассказывает учитель.

Родители просили толкового тренера

Пока он учился и подрабатывал, в регионе создали федерацию самбо. Ее представители взяли шефство над местными спортсменами, и, так как до этого Михаил показывал отличные результаты, он попал в тренерский состав.

В то же время начали вводить проект «Самбо в школу», в рамках которого открыли секции на базе общеобразовательных учреждений. Родители одной из школ обратились в федерацию с просьбой направить к ним толкового тренера.

— Квалифицированных специалистов стало не хватать, без педагогического образования в школе тренировать нельзя, а у меня в дипломе была такая пометка, поэтому предложили, и я согласился, — рассказывает наш собеседник.

Сначала Михаила трудоустроили методистом, в помощь старому тренеру секции. Примерно через полгода набралась новая группа, шефство над которой взял наш герой, между тем директор учреждения обратил внимание на прыткого и целеустремленного парня и предложил ему новую должность.

— Через полгода мне вообще предложили стать учителем физкультуры, так как появилась вакансия. Я сомневался, еще не окончил универ тогда, да и опыта большого не было в преподавании. Но работать с детьми мне нравится, поэтому всё же решил согласиться. Правда, поначалу боялся сказать что-нибудь лишнее или неграмотное, — говорит учитель.

Дети ищут авторитет в жизни

Зарплата учителя устраивает, ведь по большей части он работает за идею. Однако, когда начинал, получал всего 22 тысячи рублей. Сейчас 42 тысячи рублей при условии полной загруженности: пять дней в неделю, минимум по четыре урока в день. По словам Михаила, это еще очень неплохо для педагога.

— Плюсы в работе тоже есть, видно, что в школы вкладывают: отремонтировали здания, закупили современное оборудование и технику, — рассказывает Михаил.

Когда он шел работать в школу, думал, что с детьми будет тяжело справляться, так как они активные, с незаканчивающейся энергией, но оказалось иначе: сейчас школьники привязаны к гаджетам.

— Они уткнутся в телефоны и сидят по углам. Когда я учился, веселились так, что двери выносили. Иной раз думаешь, может, самому по коридорам пробежаться? — мечтательно говорит Михаил.

Еще молодому педагогу пришлось научиться решать конфликты с родителями, споры бывали из-за пустяков. По словам парня, преподавателей не уважают, хотя они должны быть авторитетом для детей, а этого трудно добиться, когда мамы и папы подают неправильный пример. Физрук отмечает, работа в охране дала большой опыт в коммуникации с людьми.

— Если честно, ребенок и пьяный человек сильно не отличаются: одни потребности и поведение, капризы и баловство, — смеется учитель.

Молодой человек продолжает тренироваться и иногда выступать на соревнованиях, подопечные активно поддерживают своего наставника.

— На турнире выступал — пришло сообщение от учеников, что они смотрят трансляцию и болеют за меня. Тут что-то ойкнуло, и я понял, что проигрывать — не вариант. Дети вернули мне желание добиваться результатов в спорте. Они заряжают и мотивируют, хочется в их глазах быть лучшим. После этого начал выигрывать турнир за турниром, — с улыбкой рассказывает молодой учитель.

Впереди только высокие результаты

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В будущем Михаил ставит целью воспитание спортсменов и достижение результатов в самбо. Например, недавно его подопечные выиграли в районном этапе президентских состязаний, которые проходили среди школ Кемерова.

— Я считаю, что спорт нужно развивать в Кузбассе. Создавать условия, чтобы юные спортсмены оставались в регионе. Дети должны хотеть пробиваться на мировую арену и международные состязания. Вот иногда едешь с ними на соревнования, сам переживаешь и как безумный радуешься их победам, — рассуждает молодой человек.