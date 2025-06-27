В ярославском «Локо» произошли изменения в тренерском штабе: кто занял руководящую роль

В Ярославле произошли перемены в тренерском штабе молодежки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

26 июня в ярославской молодежке «Локо» произошли изменения в тренерском штабе. На должность старшего тренера перешел Дмитрий Алтарев. Специалист возглавлял в сезоне 24/25 вторую ярославскую молодежку — «Локо-76».

«Денис Ефимов, входивший в тренерский штаб „Локо“, перешёл на аналогичную должность в „Локо-76“», — указали в пресс-службе «Локо».

В Молодежной хоккейной лиге играют две ярославские команды — «Локо» и «Локо-76». «Локо» — выступает в конференции Запад и находится в золотом дивизионе среди сильных клубов. Молодежка уже несколько сезонов подряд является лидером. Команда трехкратный обладатель главного приза молодежного уровня — Кубка Харламова 2016, 2018, 2019 годов. «Локо-76» — выступает в конференции Восток в серебряном дивизионе.

Итогом работы в сезоне 24/25 для Алтарева, как главного тренера, стало пятое место «Локо-76» в серебряном дивизионе Восточной конференции.

Тренерский штаб «Локо» в сезоне 25/26:

главный тренер Олег Таубер;

старший тренер Дмитрий Алтарев;

тренер вратарей Игорь Якубовский;

тренер-методист Антон Зимин.

Дмитрий Алтарев уже работал в тандеме с Олегом Таубером в сезоне 23/24. Тогда ярославская молодежка дошла до финала, но уступила питерскому СКА-1946. Во время раздельной работы специалистов «Локо» во главе с Таубером уступил в 1/4 плей-офф. Поражение пришлось принять от того же СКА-1946.

Главным тренером «Локо-76» в сезоне 25/26 будет Иван Лессер.

«В прошлом сезоне специалист возглавлял команду „Югра-ЮКИОР U18“, выступающую в ЮХЛ. До этого долгое время работал с различными возрастами в школе ханты-мансийского клуба», — сообщили в пресс-службе «Локо-76».