«Клуб не должен зависеть от одного человека». История Сергея Галицкого, который создал ФК «Краснодар» и привел его на вершину

Бизнесмен лично поздравлял каждого игрока Источник: fckrasnodar.ru











ФК «Краснодар» 24 мая разгромил «Динамо» на своем поле и впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Клуб создал и привел к вершине основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий. И хотя он считает, что победа — заслуга спортсменов, тысячи людей всё равно поздравляют и благодарят именно Галицкого.

Портал 93.RU вспоминает историю уникального для нашей страны проекта — полностью частного футбольного клуба: от первых шагов в 2008 году до чемпионства в 2025-м.

У меня есть дорогая игрушка — футбольный клуб

Футбольный клуб «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года российским предпринимателем Сергеем Галицким. Он родился 14 августа 1967 года в Сочи, с детства увлекался футболом, играя в местной спортшколе. Его страсть к спорту и желание создать конкурентоспособный клуб с уникальной философией стали движущей силой проекта.

«Краснодар» начал свой путь во Втором дивизионе России, быстро получив профессиональный статус. Уже в 2009 году клуб дебютировал в Первой лиге, заняв 10-е место, а в 2010 году, благодаря финансовым проблемам других клубов (например, подмосковного «Сатурна»), неожиданно вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Галицкий изначально планировал постепенное развитие, но обстоятельства ускорили продвижение клуба в элиту российского футбола.

— У меня есть дорогая игрушка — футбольный клуб. Я специально ее частично придумал, потому что должна быть мотивация. Тебе всё время должно не хватать денег, — говорил Галицкий в 2010 году.

Эпизоды из сюжета про ФК 2010 года Источник: сюжет телеканала НТВ

Мечта — 11 выпускников школы на поле

Галицкий с самого начала сделал ставку на долгосрочное развитие, создание инфраструктуры мирового уровня и воспитание собственных игроков. В 2010 году была модернизирована тренировочная база клуба: с несколькими полями, медицинским центром, бассейнами и барокамерой — условиями, о которых многие клубы РПЛ могли только мечтать.

Ключевым элементом стала академия «Краснодара», которая сегодня насчитывает 37 филиалов и считается одной из лучших в России. Галицкий стремился к тому, чтобы клуб опирался на собственных воспитанников, а не только на дорогостоящие трансферы.

— Моя мечта — и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно, — говорил бизнесмен в 2012 году.

Забегая вперед, скажем, что мечта стала реальностью: когда после февраля 2022 года клуб временно покинули иностранные легионеры, в одном из матчей на поле вышли 11 воспитанников академии.

Галицкий лично играл с воспитанниками в шахматы Источник: fckrasnodar.ru











В 2013 году началось строительство стадиона ФК «Краснодар», полностью профинансированное Галицким. Открытие состоялось 9 октября 2016 года товарищеским матчем сборной России против Коста-Рики. Рядом с ареной в 2017 году Галицкий открыл уникальный парк, который до сих пор продолжают достраивать.

— «Краснодар» — провинциальный клуб. Но мы не стесняемся этого. Мы строим стадион, академию, парк, чтобы показать, что провинция может быть не хуже столицы, — говорил бизнесмен.

С момента выхода в РПЛ в 2011 году «Краснодар» закрепился как один из лидеров лиги. В сезоне-2013/2014 клуб впервые вышел в еврокубки, заняв 5-е место и получив путевку в Лигу Европы. В 2015 году «быки» (прозвище команды) стали бронзовыми призерами РПЛ, а в 2020 году дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Клуб трижды становился бронзовым призером чемпионата страны, дважды доходил до финала Кубка России и один раз участвовал в матче за Суперкубок, но до 2025 года трофеев не выигрывал.

Галицкий присутствовал на многих матчах команды Источник: Елена Синеок, Юга.ру











Не только футбол

Галицкий — не только бизнесмен, но и филантроп, удостоенный звания «Герой Труда Кубани» и почетный гражданин Краснодара. Он построил рядом со стадионом огромный парк «Краснодар» площадью больше 22 гектаров, который в народе называют его именем — парком Галицкого. Эта территория стала главной достопримечательностью города и только продолжает расти. Скоро ожидается открытие новой очереди — Парка облаков.

Так выглядит краснодарский Японский сад осенью Источник: Виктор Дереза / 93.RU











Там же есть Японский сад — самый большой в Европе. Его открыли в марте 2023-го, площадь составляет 7,5 гектара. В саду высажены тысячи деревьев, кустарников и цветов, проложено 3,5 километра троп. На территории есть водопады, бамбуковая роща, чайный дом, ресторан, пагода Тахото, озеро Ойке с карпами.

Помимо парка, Галицкий за свой счет реставрирует легендарный кинотеатр «Аврора», который закрыт уже более 10 лет. Он же поучаствовал в благоустройстве центральной улицы города, украсив ее к Новому году.

Знаменитые новогодние украшения от Галицкого в подарок краснодарцам Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Болезнь

В 2021 году он публично сообщил о своей болезни, не уточняя диагноз, и начал реструктуризацию клуба, чтобы он мог функционировать независимо от него. В 2024 году СМИ сообщили о рецидиве онкологического заболевания, что вызвало широкий общественный резонанс.

— Мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью, что, наверное, количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Потому что мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб, школа и всё остальное. И она согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся, — говорил предприниматель.

Архивное фото: Галицкий и нынешний главный тренер Мурад Мусаев Источник: fckrasnodar.ru











После новостей о болезни, в 2021 году, обсуждалась идея создания фонда, который должен будет инвестировать деньги в акции и на дивиденды, чтобы содержать команду и академию без личных вложений Галицкого. Через год бизнесмен внес в этот фонд 9 миллиардов рублей, сделав свой вклад в будущее «Краснодара».

— Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50–60–70 миллионов долларов был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня… болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке, — считает Галицкий.

Краснодарцы переживали из-за здоровья Сергея Николаевича, ходили разные слухи, месяцами президент клуба отсутствовал на играх. Когда в мае прошлого года он впервые за долгое время появился на стадионе, многие обомлели, потому что не узнали бизнесмена. Так сильно он изменился. Люди предположили, что изменения во внешности связаны с курсом лечения, который он проходил. Как бы то ни было, ситуация улучшилась, и президент вернулся на матчи своей команды. В этом году болельщики увидели знакомого Галицкого — живого, эмоционального и всегда напряженно следящего за игрой.

Галицкий стал выглядеть гораздо лучше Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Долгожданное чемпионство

Главный матч команды состоялся 24 мая 2025 года на домашней арене против московского «Динамо». Черно-зеленым для чемпионства нужно было выигрывать или надеяться на осечку «Зенита». И при полных трибунах, с поддержкой 36 тысяч человек, «быки» выполнили свой план — они разгромили москвичей со счетом 3:0 и забрали кубок.

Клуб шел к чемпионству 17 лет Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











После финального свистка на стадионе начался праздничный хаос: все спортсмены выбежали на поле и начали обниматься, болельщики вскочили со своих мест с криками радости, самые отчаянные выбегали на газон, чтобы пожать руку футболистам и сфотографироваться с ними.

Не остался в стороне и Галицкий, мечта которого в этот день наконец сбылась. Он тоже вышел на поле, чтобы поздравить игроков. А после стоял в стороне и попросил журналистов снимать не его, а спортсменов. Рядом с ним был вице-президент РФС Александр Алаев, который с трудом сдерживал слезы. Впрочем, кажется, что и сам Галицкий на вопросе о том, что он чувствует, чуть не заплакал от счастья.

— Снимайте не меня, это всё команда. Фотографируйте ребят, это их заслуга, — сказал Сергей Галицкий.

Трогательный момент перед награждением Источник: Забухаев / T.me

Позже Галицкий участвовал в церемонии награждения, каждого спортсмена он обнял, некоторым что-то шепнул на ухо. А вот когда футболистам передали кубок, бизнесмен спустился и отошел, чтобы наблюдать за историческим моментом со стороны. Это заметил капитан «быков» и воспитанник академии Эдуард Сперцян — он спустился к Галицкому и поднял трофей вместе с ним. Эпизод стал одним из самых трогательных за всю церемонию.

Момент награждения Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Галицкий инвестировал значительные средства в клуб: в 2022 году — 5,3 миллиарда рублей; в 2024 году — 3,65 миллиарда рублей. «Краснодар» не всегда зарабатывал много денег: еще три года назад у него были миллиардные убытки. Но с 2023-го дела пошли лучше. За победу в чемпионате и рекордное посещение матчей «быки» получат более миллиарда рублей.