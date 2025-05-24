«Зенит» уступил первенство: «Краснодар» выиграл чемпионат России

Решающим матчем для «Краснодара» стала игра с «Динамо» Источник: ФК «Краснодар» / Telegram











Футбольный клуб «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России. За первенство он боролся с «Зенитом», который был чемпионом шесть лет подряд.

Решающими матчами в чемпионате России стали две игры, которые шли одновременно. «Краснодар» играл с московским «Динамо», а «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Ахмат». Перед матчем у черно-зеленых было 64 очка, а у «Зенита» — 63.

Для гарантированной победы «Краснодару» нужно было обыграть «Динамо». Если бы они сыграли вничью, оставалось бы только надеяться на поражение «Зенита» (или ничью). Однако команда из Санкт-Петербурга уже в первом тайме вырвалась вперед со счетом 2:0. «Краснодар» к этому времени даже не открыл счет.

Отрыв в первом тайме не помог «Зениту» стать чемпионом Источник: Мир Российская Премьер-Лига / Telegram

За второй тайм «Зенит» забил еще один гол и выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0. «Краснодару» ничего не оставалось, кроме как вырваться вперед. Так и случилось: команда забила три гола за второй тайм и завершила матч со счетом 3:0.

«Краснодар» забил первый гол на 47-й минуте Источник: МАТЧ ПРЕМЬЕР / Telegram

Второй гол забили на 81-й минуте Источник: МАТЧ ПРЕМЬЕР / Telegram