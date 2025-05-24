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Спорт «Зенит» уступил первенство: «Краснодар» выиграл чемпионат России

«Зенит» уступил первенство: «Краснодар» выиграл чемпионат России

Команда из Санкт-Петербурга проиграла, несмотря на разгромную победу над «Ахматом»

514
2 комментария
Решающим матчем для «Краснодара» стала игра с «Динамо» | Источник: ФК «Краснодар» / TelegramРешающим матчем для «Краснодара» стала игра с «Динамо» | Источник: ФК «Краснодар» / Telegram

Решающим матчем для «Краснодара» стала игра с «Динамо»

Источник:

ФК «Краснодар» / Telegram

Футбольный клуб «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России. За первенство он боролся с «Зенитом», который был чемпионом шесть лет подряд.

Решающими матчами в чемпионате России стали две игры, которые шли одновременно. «Краснодар» играл с московским «Динамо», а «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Ахмат». Перед матчем у черно-зеленых было 64 очка, а у «Зенита» — 63.

Для гарантированной победы «Краснодару» нужно было обыграть «Динамо». Если бы они сыграли вничью, оставалось бы только надеяться на поражение «Зенита» (или ничью). Однако команда из Санкт-Петербурга уже в первом тайме вырвалась вперед со счетом 2:0. «Краснодар» к этому времени даже не открыл счет.

Отрыв в первом тайме не помог «Зениту» стать чемпионом

Источник:

Мир Российская Премьер-Лига / Telegram

За второй тайм «Зенит» забил еще один гол и выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0. «Краснодару» ничего не оставалось, кроме как вырваться вперед. Так и случилось: команда забила три гола за второй тайм и завершила матч со счетом 3:0.

«Краснодар» забил первый гол на 47-й минуте

Источник:

МАТЧ ПРЕМЬЕР / Telegram

Второй гол забили на 81-й минуте

Источник:

МАТЧ ПРЕМЬЕР / Telegram

Так, несмотря на победу «Зенита» в матче с «Ахматом», чемпионы прошлого сезона закончили этот на второй строчке и отдали первенство «Краснодару».

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Шеф-редактор оперативной редакции
Зенит Краснодар РПЛ Чемпионат России по футболу
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Комментарии
2
Гость
3 часа
Заслужили.
Гость
2 часа
В Краснодаре не только футбол хорош. Там поет великолепный Кубанский казачий хор!
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